【都市病】慢活療程三部曲　拯救工作透支的自己

編按：每人都有其工作透支的成因，所以我們要多作嘗試，發掘不同方面的興趣，相約身邊能帶給你正能量的朋友，才能找到治好自己的良方。

三年前我已深知進入了「工作透支」（job burnout）的狀態。我這類人視個人生產力為生命指標，「快狠準」的時間管理乃生活態度，故承認「患上」透支並作出相應的「慢活」療程，便如向軟弱與無能宣佈投降，因此多傾向「延診」。

不認不認還須認，我已病入膏肓，活像一條「鹹魚」或「喪屍」。面對現實，問自己：怎樣重尋探索精神、好奇心和激情？

我回到基本步──相信激情孕育激情（passion breeds passions），借助別人的激情燃點內心那盞「將熄的燈火」。踏出第一步，四出找尋激情人物及具啟發性的奇人異士，透過與其一席話以重燃動力，聆聽其故事以激活自己。

我再次拜會一些多年沒見的師友：在北京創辦農民工子弟學校的鄭洪校長、在老撾研發精品咖啡來扶貧的Sam、在雲南昆明從事多年扶貧工作的前矽谷工程師Jonathan，亦多次跟隨探險家黃效文及其團隊探索鮮為人知的村莊和無名英雄的奮鬥史。

第一步：借助別人的激情燃點內心那盞「將熄的燈火」。（Gettyimages／視覺中國）

第二步是涉足平常沒機會接觸的大自然，體驗農夫、漁夫和鄉民的工作，頓覺心曠神怡、眼界大開。我對稻田情有獨鐘！多次遠赴日本福井縣下田插秧、除草，到台灣池上鄉收割：緬甸的花生和椰菜花，老撾的咖啡果實，希臘的草木植物、橄欖及蜂蜜，山西的白荀、蒜苔、香椿，雲南普洱及西雙版納的茶葉。

陽光的沐浴，大自然的洗滌，鄉民的人情味，智者的生命點滴，農家菜餚的充實，全是醫治透支的絕佳良藥。

第二步：涉足平常沒機會接觸的大自然。（Gettyimages／視覺中國）

第三步是獨處時間，與抑壓良久的遺憾、怨氣和挫敗感進行深情對話和深切反省，實有「排毒」功效，獨處包括到馬來西亞檳城、泰國曼谷和雲南香格里拉作較長的「閉關靜思」，或在田間、海邊、河邊、山上、小徑和家中片刻的獨處，無論是看書、寫作、散步、祈禱或發呆，都是寶貴的靜修時空。

旁人以為這是享受生活、遊山玩水，我只能苦笑，心裏時而納悶、時而着急，不知何時才能重拾昔日的拼勁和激情。沒有學習目標的旅遊或休息，容易令人頹廢。故此，在「自救」的同時，我創辦了Paxxioneer──一邊遊歷認識熱情的當地人，一邊在互聯網平台上共享他們的故事和聯絡方式，讓其他透支者、學習者、處於人生十字路口者，也有「拜見大師」、聽高人指點迷津、被大自然洗滌心靈的「心度遊」機會。換言之，我在療養過程中，注入意義和目標，與別人一起celebrate passions！

第三步：獨處時間。（Gettyimages／視覺中國）

各人有不同的透支療方，我只能分享對我起作用的配方，僅供參考。尤其是Paxxioneer見證我邊創業邊療傷的足印，不宜任何人隨便仿效！面對工作透支是一個開始，療傷需要一段過程。無論多疲累，也要設法保持自律、日常活動和健康的身心靈，還有一個學習的心境。

書本封面。（何靜瑩Facebook專頁圖片）

以上內容節錄自《扮有料，只會死得更快》

作者：何靜瑩​

責任編輯：王穎嫻

出版：天地圖書有限公司

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