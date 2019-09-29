【孫子兵法】古法也能用於企業管理？　五事七計助領導者成功營運

《孫子兵法》被譽為中國的「兵家聖典」，由春秋時期著名軍事家孫武所撰，是世界上最早的軍事理論著作，亦是中國現存最早的兵書，具有古代軍事學術和戰爭實踐的參考價值。

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《孫子》至今早已家喻戶曉，全書共有13篇，其中戰略部分有始計篇、作戰篇、謀攻篇、軍形篇、兵勢篇、虛實篇；而戰術部分有軍爭篇、九變篇、行軍篇、地形篇、九地篇、火攻篇、用間篇。

孫武在著作中提出他對戰爭的深刻看法和態度：「故經之以五事，校之以七計，而索其情。」提示在戰爭未開始前預判勝負的五項要素和七個基本條件是關鍵要點，亦即「五事七計」。《孫子》中的軍事理論，其實同樣能放在今天的商業和管理範疇，作為領導者成功管理一間公司的指標。

《孫子》中的軍事理論其實同樣能放在今天的商業和管理範疇。（《墨攻》劇照）

其中「五事」即是：「道」、「天」、「地」、「將」、「法」。其中「道」是指君主和民眾的目標一致，上下一心；現代管理中，亦即企業所抱持的使命和須落實的方案，應與各大員工的實際操作進度、心態保持一致。「天」是指自然的氣候季節環境；現代管理中亦即將企業包圍其中的總體環境，可理解成難以控制和預料的因素，例如自然災害、金融股災等。

「道」是指領導者和員工心態保持一致。（Dylan Gillis/Unsplash）

「地」是指作戰時地勢的高低、地面的窄闊、險要與否、路程的遠近等地理條件；現代管理中亦即企業所屬的業界和市場，所謂「知己知彼，百戰百勝。」行業內的競爭對手之營銷策略要盡量摸清，避免抵觸。例如兩間臨近的食肆以「鬥低價」的行銷策略吸引顧客，極有可能造成行內的惡性競爭，以本傷人的事對雙方都無益，這時就要改變營銷策略了。在《孫子》中共有兩篇談論「地」，篇幅之多，需特別重視。「將」是指領導者，《孫子》認為「將」要具有「智」、「信」、「仁」、「勇」、「嚴」等五德。亦即將領須足智多謀、賞罰分明、待部下仁愛、做事勇敢果斷、軍紀嚴明。「法」可理解為企業的內部營運環境，包括管理制度、組織架構、資源管理、人事編制等。

「地」是指作戰時的地理條件，放在現代即指即企業所屬的業界和市場。（Piotr Makowski/Unsplash）

另外「七計」是由「五事」延伸而來，包括「主」、「將」、「天地」、「法令」、「兵眾」、「士卒」、「賞罰」。此七項可視為現代管理的七大準則，透過比較七種情況，可以預測企業的營運是否成功之可能性。「主」即公司高層是否理解公司任務和使命；「將」即誰的執行指揮官比較優秀；「天地」即雙方的外部環境哪個比較有利；「法令」即誰的制度比較適當，誰更能遵守規定；「兵眾」即誰的組織力和團隊比較強；「士卒」即誰的員工比較訓練有素；「賞罰」即誰的賞罰比較分明。

從「五事」延伸而來的「七計」可視為現代管理的七大準則。（Jo Szczepanska/Unsplash）

用《孫子》中的一句名言作總結，「兵者，國之大事，死生大地，存亡之道，不可不察也。故經之以五事，校之以計，而索其情。」如果將國家的軍事管理視作一間企業的營運策略，那麼經營是好是壞，便會影響員工生活以及企業的存亡。可以按「五事七計」的方案縝密地觀察、研究和分析。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【五事七計】企業管理靠《孫子兵法》戰略理論 可行？」​】

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