【老闆恐懼症】無時無刻跟上司保持距離？　解決恐懼只有一個方法

身為打工仔的你，有發現自己的「老闆恐懼症」嗎？

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最近聽了一個詞語「老闆恐懼症」，大家有沒有遇過以下的情況：

【↓↓↓↓↓ 編按：按圖放大看看老闆恐懼症症狀！ ↓↓↓↓↓】

老闆恐懼症不是一時三刻所形成。從第一天返工，你不會有這種狀況。時間久了，接觸多了，漸漸掌握老闆的脾性，同一時間你與老闆的關係亦愈來愈疏離。

恐懼症是欠缺良好的溝通所致。下屬不知道老闆想什麼，也不清楚為何老闆總是不滿意員工的表現，但每次也會看見同事被罵，老闆大動肝火的場面，久而久之，能避則避，少接觸為妙，以免節外生枝。

「老闆恐懼症」是因為上司和下屬沒有好好溝通所致。（gettyimage/視覺中國）

員工在意與老闆之間的關係，太過看重老闆對自己的印象，覺得與老闆關係不好就沒有出路，基於這種心態，就會形成焦慮，大大抑制你處事能力的發揮。為了保持良好形象，在老闆面前就會變成做作不自然。

我們可以做的，就是建立內心深處的自信，強大自我，增強實力。能力不會因逃避而增加，只會因鍛鍊而提升，等到自己變得更強，價值感自然得到提升。那時，就不會再出現老闆恐懼症。

老闆從來不是什麼可怕的東西，他們都是普通人，大多數「老闆恐懼症」是自己幻想出來的，別讓豐富的幻想力把老闆妖魔化吧。

內容提供：Jem Choi Amazing Recruitment

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「老闆恐懼症」​】

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