【公關】PR、Marketing有什麼分別？　公關目的不是錢和銷量

出席朋友聚會，又或者見到啲唔係好熟嘅朋友，為咗避免dead air，有時都會用工作嚟打開話題，問下佢地最近忙緊乜啊？喺邊頭返工啊？然而次次當我答「我做PR㗎」各人對PR都有不同嘅誤解。

「PR即係做廣告個啲啦！」

「PR咪搞活動個啲囉！」

「其實PR同marketing都係個啲啦！」

老實講，對行內人嚟講真係唔容易分㗎！尤其係而家有唔少公司都將PR同marketing兩個department合併，等我試試簡單咁解釋一下啦！

PR同marketing究竟有咩分別呢？如果你大學有讀PR，第一堂就應該會解答到你呢個疑問。PR以形象行先，透過同大眾互動、溝通同了解，做好自己嘅形象，可謂一種雙向嘅溝通（two-way communication）。因為形象好咗，PR的確有可能間接令到生意多咗，大眾支持多咗，但主要職責唔係賺錢。

例如而家有好多公司都會做嘅企業社會責任（CSR，Corporate Social Responsibility），就係PR嘅其中一種。某公司，每一年高層都會帶埋啲明星去老人院探訪，送禮物畀老人家，同佢地傾下偈。咦，老人家唔係公司嘅銷售對象嚟㗎喎，咁點解間公司要咁做呢？咪就係想搞好個形象囉！等大眾對呢間公司產生好感，覺得佢地賺錢之餘都不忘回饋社會。

而家有好多公司都會做嘅企業社會責任（CSR，Corporate Social Responsibility），就係PR嘅其中一種。（gettyimage/視覺中國）

至於marketing就係以sales行先，最終目的就係要賺錢。成件事好直接，就係sell佢地想sell嘅貨品或者服務，呢個就係單向溝通（one-way communication）。相信大家都聽過4P：產品（product）、價錢（price）、售賣嘅地方（place）同宣傳（promotion），想帶出嘅信息就係產品有幾好，而家好抵買，又或者貨品性價比幾高，好方便就買到等等，刺激銷量。

例如某公司將會係年尾搞一個網上促銷活動，為咗清貨同追數推出一堆產品，平時賣$200，而家每樣限量100件，係指定日期同時間賣$50，咁就可以增加網上人流同引起大眾搶購，但係……買滿$500先免費送貨喎！咁如果係搶到幾樣原本賣$200嘅產品而家賣$50，成張單頂盡得$350，而送貨要收$100，咁你會唔會乖乖地買多啲湊夠$500免費送貨啊？會啊！呢個咪marketing囉！

大家嘅人生都一直被節日追趕住。（Ben White/unsplash）

咁大部分PR同marketing其實都真係有啲共通點嘅！就係跟住啲節日做人囉，大家嘅人生都一直被節日追趕住。

以消費市場為例，有節日，PR要爭媒體曝光（media exposure）同配合marketing安排節日活動流程，而marketing就要趁住時機推出唔同優惠同廣告或者宣傳促銷，令客人產生購買意欲，令佢想買之餘仲要keep住提佢行動，落手買啦、即刻畀錢啦、優惠過咗就冇㗎喇等等。

萬聖節就準備緊聖誕，聖誕就準備緊新年，之後有情人節、婦女節、復活節、母親節、父親節等等，仲有熱辣辣嘅夏日活動，又到返萬聖節，真係忙足一年呀！

公關百寶袋 Media exposure 媒體曝光指一段時間內，有品牌相關嘅報道出現，包括唔同渠道要收費嘅廣告、公關努力搵返嚟嘅免費報道，以及社會媒體上嘅分享同報道等等。

以上內容摘自《公關妹仔手記之挑戰PR地獄》

《公關妹仔手記之挑戰PR地獄》封面。（非凡出版）

《公關妹仔手記之挑戰PR地獄》

作者：關公妹仔

出版社：非凡出版

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