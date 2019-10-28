【公關經驗】得罪記者冇運行？　學會這幾招應付所有難搞場合

今次係一個大型嘅室外活動，邀請嘅嘉賓有政府高官以及大大小小嘅明星們。室外對PR嚟講已經係一大難題，因為冇室內嘅私家通道可以畀嘉賓行，再加上高官同埋明星一齊出現，要照顧嘅團體都比較多。

公關Mission

大型室外活動，嘉賓有政府高官及大小明星。

災難LEVEL：四星。

事前都評估過可能會出現突發事情，所以增加咗保安人手。為免瘋狂粉絲失控，我哋已經同咗唔同嘅粉絲會溝通，劃咗位畀部分粉絲，希望可以減少對活動嘅影響。

為免瘋狂粉絲失控，我哋已經同咗唔同嘅粉絲會溝通，劃咗位畀部分粉絲，希望可以減少對活動嘅影響。（《她的私生活》劇照）

雖然舞台旁邊已經搭咗個帳篷畀嘉賓休息，但室外場哋冇遮冇掩，邊個高官邊個明星到場，一落車大家都一目了然。

話口未完，高官一落車，就聽到有人大叫口號，PR同保安都大為緊張，睇清楚，好彩只係小貓三四隻，佢哋亦都好合作，好快就畀保安請走咗。正當大家都鬆一口氣嘅時候，發現有一班人係停車場附近徘徊，望咗一望，乜咁熟口面嘅？佢哋係娛記嚟㗎！梗係即刻同同事行過去啦！

關公妹：「各位記者朋友，辛苦晒啦！活動都就嚟開始，我哋安排咗記者區，要唔要同事帶你哋過去攞返個靚位影相呀？」

呢幾句說話成功令我得到好多白眼，周遭嘅氣氛都被重重嘅殺氣包圍住。

娛記：「其實我去邊使唔使同你交代呀？我好趕時間，我要即刻做訪問，唔係我就拉隊走！」

關公妹：「唔好意思，活動就開始，啲星一到就要準備上台，未必即刻安排到訪問呀！」

講完，就同保安哥哥低調咁打咗個眼色。

望咗一望，乜咁熟口面嘅？佢哋係娛記嚟㗎！（《她的私生活》劇照）

粒星架車一到，娛記們當然奮勇向前，首先落車嘅係經理人，佢細細聲係我耳邊講咗一句。

經理人：「嗱！我唔會幫你擋㗎！餘下嘅事你自己處理返喇！」

雖然我明白你哋唔想得失啲娛記，但使唔使講到咁白呀！我都細細聲回覆經理人。

關公妹：「明白！活動就快開始喇，麻煩開保安嗰邊嘅車門畀佢哋落車。」

我同同事前後護航，佢負責帶頭，我負責跟尾，保安一齊手拖手包圍啲星，護送佢哋去嘉賓休息嘅帳篷。當然一路行，一路畀娛記鬧同恐嚇我哋，要帶隊離開同唔會報道等等。無論佢哋講乜都好，只需要笑住講唔好意思就可以了。

無論佢哋講乜都好，只需要笑住講唔好意思就可以了。（VCG）

由於記者區有唔同版面嘅記者，港聞版加上娛樂版，而且地方有限，大家都希望爭取到最好位置，我哋都一度擔心記者會爭位，推鐵馬突圍而出等等。呢個時候，有個新同事行咗過去記者區，善意提醒記者們「唔好推鐵馬，驚大家受傷」。結果，同事畀娛記鬧到狗血淋頭，又再嚇佢會拉隊離開，同事一臉委屈，眼都紅晒呀陰公！於是我就衝過去同各位記者講：「活動一完會即刻為大家安排訪問，辛苦晒！」就急急腳拉走同事。

活動後，除咗官員冇喺擺放咪兜嘅哋方停低，令港聞記者冇得訪問之外，娛記們個個都搵齊晒啲星做訪問，總算有驚無險完成任務。

找對的人做對的事

每個活動前嘅準備事項都好多，特別係有政府官員同埋明星嘅活動，安排一定要更周詳、妥當。例如係同保安傾好鐵馬擺放嘅位置、保安嘅人手安排同埋陣法等。

例如維持秩序，就可以交返畀保安，唔需要出面插手，衰啲講句，就係背後提出要求就足夠喇，根本唔需要做醜人。（《回魂夜》劇照）

我都曾經畀娛記鬧到我眼濕濕，其實身為PR，你估我唔驚得罪記者冇運行咩？所以後來我領悟到有啲時候，PR可以嘗試將一啲難題，交返畀適當嘅人去處理。例如維持秩序，就可以交返畀保安，唔需要出面插手，衰啲講句，就係背後提出要求就足夠喇，根本唔需要做醜人。PR只需要負責返同各個團體溝通，交代活動流程同細節，咁就可以避免不必要嘅衝突喇！

當然仲要學識三個絕技，包括睇開啲、耳邊風，同埋假笑。活動現場會發生好多突發嘅事情，PR必須保持冷靜，提升自己嘅EQ。記住，喺激動嘅時候，喺慌亂嘅時候，停一停諗一諗，唔好亂講任何嘢，笑一笑講句唔好意思，搵同事幫幫手，或者離開嗰個壓迫嘅環境，令自己情緒定返落嚟，先可以落到最好嘅決定呀。

《公關妹仔手記之挑戰PR地獄》封面。（非凡出版）

《公關妹仔手記之挑戰PR地獄》

作者：關公妹仔

出版社：非凡出版

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