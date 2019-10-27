【科技行業】IT人混得好要有創意　追求成功前要先學會接受失敗

香港演藝學院舞台製作老師Wa Yuen跟我說過：「添加『創意』，舞台製作可從技術昇華，變成藝術。」 「創意」是未來世界萬物之源：固有的政治、固有的社會、固有的經濟、固有的生活，在二千年代，都面臨劇變，沒有創意思維的人，終被時代巨輪輾壓。

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藝術要創意，設計要創意，科技發展，更加要創意。可惜，香港「因循苟安」的人，多的是。

去問資訊科技（information technology） 的專家鄭雷（Stanley Zheng） 意見，他參與科技研究已二十多年，資訊科技從Wang Computer（王安電腦） 到今天的5G概念，他都了解，有些還身在其中。Stanley說：「現在搞科研的，以年輕人為主，除了啟發他們的創意思維，更重要的，不是教懂他們如何追求成功，而是如何接受失敗。」

「現在搞科研的，以年輕人為主，除了啟發他們的創意思維，更重要的，不是教懂他們如何追求成功，而是如何接受失敗。」（受訪者提供）

在九十年代，Stanley還是年輕人，他對資訊科技產生濃厚興趣，他說：「當同學都趕去唸工商管理的時候，我深信未來是『數據』（data） 的世界，人類的各樣活動，都會經數據管理，工商管理也需要數據分析而進行整合，我相信『資訊科技』讓我快點走進未來，超越他人。」

「於是，我進了香港城市大學，唸了兩個資訊科技的學位課程。畢業後，出來工作，落腳點是『開源軟件』（open source software） 項目的工作，處理Linux、OpenStack、Docker和Ceph的應用開發。我又在香港電台和YouTube主持科技資訊視頻。做我這一行，必須放眼世界，到處跑，天天接觸新的事物。目前，我專注『區塊鏈』（blockchain） 的研發工作。」

坦白說，Stanley說了一大番話，我還是不清楚那些科技名詞，有句話，叫「隔行如隔山」，我愈不明白，愈敬佩從事科技的工作者。

鄭雷目前專注「區塊鏈」（blockchain） 的研發工作。（受訪者提供）

我問Stanley：「青年人想進軍科技行業，要有什麼心理準備？」Stanley答：「和失敗共眠。做科技工作，從『沒有』到『發生』，過程充滿創意和挑戰，很適合年輕人，如果做出心中理想，成功感會很大。但是，它亦是一門失敗率非常高的行業，因為，從『零』到『一』，其實等於發明，真的不容易。中國人的世界，父母都望子成龍，一向鼓勵子女要做出成績。可是，我們沒有好好的教導孩子們，如果失敗，如果人生不稱意，應怎樣活下去？以什麼態度和方法東山再起呢？更甚的，在我們的社會，大家喜歡接近『成功人士』，沒有人願意和losers來往。」

「我常常去美國矽谷，那裏都是『初創公司』，每個人都失敗過，甚至是數次；而且，失敗比成功的人更多。但是，他們都以健康心態看待失敗，不會看不起自己，更不會看不起別人，每個人失敗過後，會檢討和學習，下次再來，做得更好。在日本，卻是另一世界，人們不接受失敗，當失敗後，便充滿內疚感，所以日本的自殺率很高。」

我點頭：「失敗不可怕，最可怕是失敗後便遷怒他人，或自暴自棄。我認識有些青年人，在初嘗人生或事業的挫折後，便躲在家裏，每天只要有飯吃、家裏給點零用錢，或者找份『散工』，便糊糊塗塗過日子，轉眼間，虛度了黃金歲月。在香港，愈來愈多『毒男』、『宅女』、隱蔽青年，真叫人擔心。」

「失敗不可怕，最可怕是失敗後便遷怒他人，或自暴自棄。」（受訪者提供）

Stanley接着：「失敗未必是錯誤，它往往是預計的事情，本應該發生，但是沒有發生，這不是任何人的過錯。我們常常說的『天意』、『運程』、『造物弄人』，便是這個意思。」

失敗後，又應該如何檢討？如何再來一次呢？Stanley很有系統地說：「要檢討三件事情：是否找對了項目？找到了隊友？找到了投資者？科技是日新月異的東西，每樣產品的研發和面世，猶如殺戮戰場—樣，大家你爭我奪，沒有競爭力的，即時被淘汰和取代，大家看電腦和手機的生生死死，便可以感受到。所以，去進攻創意和科技的項目，必須選擇一些具有未來商業價值的，不然，曇花一現的東西，不值得拼搏。隊友更是要害關鍵，他們聰明嗎？人格如何？是否勤力？大家性情相近？我們生命裏，有朋友、有家人、有如家人的朋友，那便是我們工作上的搭檔。最後，在找資金的時候，亦要謹慎：如果用自己的錢？你還有餘錢留下來生活嗎？如果用親人或朋友的錢，會破壞關係嗎？用專業投資者的錢，他們的理念和你一致嗎？否則，遇到挫折，他們便立刻『斷水斷糧』。」

「失敗未必是錯誤，它往往是預計的事情，本應該發生，但是沒有發生，這不是任何人的過錯。」（受訪者提供）

我很認同：「人生，失敗是必然的，成功只是偶然。所以，在香港，太多年輕人怕吃苦，只想找一份輕輕鬆鬆的高薪職業，當大家都『偷懶』的時候，我們的社會便退步。我常常寄語青年人『喜歡一個行業，先在那裏打打工，吃苦學習，到了圈子混熟了，便尋求機會』。」

我追問：「香港的土壤適合『創科工作』嗎？」Stanley不厭其煩：「做什麼工作前，必須『前設』，即是把利弊因素評估出來，然後分析。」

「香港的缺點，是市場小，只有七百萬，但是如是『初創』，市場推廣的費用也相對低，不像內地，動輒要過千萬元，才能做到市場推廣。香港資金進出自由、法則簡單、限制亦不多，如果做產品或服務的測試，不消數個月，便可以動工。在許多地方，單是申請政府的多個批文，已費勁非常！我們不要只看到香港的缺點，應該把缺點化為優勢。我舉一個例子，香港進入『高齡』社會，本來是壞事，但是，如果針對老年人的科技服務行業，則非常適合。大家想想，在越南，平均年齡只有三十多歲，他們可能會埋怨『唉，我們如何發展高齡產業呢？』所以，黑白之間，總有可行的灰色地方。」

「黑白之間，總有可行的灰色地方。」（受訪者提供）

「當內地不再依賴香港的時候，很多人就變得不安，但凡事過分緊張，心境就『縛手縛腳』，便愈不敢放膽一試。做startup的，記着，不要當自己是老闆，要把自己看作是伙計，為什麼？心態是老闆，自然變成『緊張大師』，當太過投入，就會主觀、情緒化，容易作出錯誤的決定；反而把自己看作是一個盡責的員工，努力地為機構出謀獻策，則更為客觀，創出更大的空間。再者，同事相處，大家像平輩一樣，會少了磨擦。」

科技一天飛千里，漸漸地，足以取代人力。但是，科技背後的驅動力，便是創意。創意，只有人類才擁有，但在一百個人當中，可能只有十個人願意接受失敗；最終，科技會把那些缺乏創意的人取代，但是少數擁有創意的人，可利用科技，進軍全世界。我們的香港，會有多少個這樣的巨頭呢？衷心祝願，在IT界，鄭雷會是未來一位。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「發展香港創意和科技，先要青年人接受「失敗」的學習—聽專家鄭雷一席話」​】

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