【橫向領導】五項活學活用技能　充分掌握助你搖身變成領導層

編按：不是領導層或部門主管，是否代表你孤身作戰，又或無可作為？不是！還有「橫向領導」，不知道是什麼？且看下文分享吧！

五項技能的綜合運用

你可以使用這五種技能，讓你和同事有更好的合作成果。

→根據你想要實現的結果訂定「目標」。

→有條理地「思考」，從資料，到分析，到方向，再到具體行動。

→在經驗中「學習」，隨時學習，隨時檢討。

→通過接受「具有挑戰性」的任務，全心一「投入」到工作中

→對應該堅持的工作方法和需要改進的工作方法提供和尋求「反饋」。

五項基本技能第一是訂立目標。（esteejanssens@unsplash）

目標

你應該在不同的時間點根據你想獲得的結果訂定目標。不管你所在的團隊或組織規模有多大，你都應該為自己訂定目標。你應該在不同的時間段訂定實實在在的目標，小到易於實現的短期目標，大到改變整個組織的宏偉藍圖。

請思考下面的例子。

五年之內，公司將根據以下具體方法運作： →按照「準備－行動－總結」的流程工作。 →讓每個人參與到目標的訂定中。 →每個人都能定期獲得同事的反饋（如每週一次）。

你應該在不同的時間點根據你想獲得的結果訂定目標。（alvaroreyes@unsplash）

兩年之內，我所在的部門將實現上述目標。

三個月內，我和我的組員將採納上述做法。

你還可以對其中最小的目標作進一步的分解：

三個月內，我的組員將採納許多新的做法。

一個月內，我們將一致同意在每個星期五吃午飯時抽出十五分鐘的時間反饋給對方。在這段時間裡，我們不必顧忌對方的自我感受，只需要對應該堅持的地方和需要改進的地方提出建議。

今天，我的搭檔將會向我提出建議，指出他認為我應該改進的地方，我會鼓勵他下次繼續向我提出這樣的建議。

上面提出了一個具體的例子，供大家參考，你自己的目標可能和上述目標有很大差異。尋找一個鼓舞人心的長遠目標不會很難，讓自己獲得改變大家合作方式的能力，本身就是令人振奮的目標。當你成功了，你會發現自己處在一個更加奮發向上的工作氛圍中。

尋找一個鼓舞人心的長遠目標不會很難，讓自己獲得改變大家合作方式的能力，本身就是令人振奮的目標。（marvelous@unsplash）

你應該努力讓自己的中期目標具有獨立的價值（讓辦公室裡的每個人一露讀本書可能有用，但這很可能不是一個良好的中期目標──對於許多人來說，讀書不會對他們的行為產生任何影響），你的目標應該聚焦於結果，如工作方式的改變。最後，你的短期目標應該具有可行性，應該和你今天下午或明天上午的工作或者你所參加的下次會議有關。

思考

沒有一種策略適合所有局面，正如沒有一種藥物適合所有疾病。在你帶領其他人採用更好的方法一起訂定目標或思考之前，你自己應該先系統性的思考，想一想目前的局面、出現問題的原因、解決這些問題的總體策略以及下一步應該採取的橫向領導方法。

在你帶領其他人採用更好的方法一起訂定目標或思考之前，你自己應該先系統性的思考，想一想目前的局面、出現問題的原因、解決這些問題的總體策略以及下一步應該採取的橫向領導方法。（alitpramesta@unsplash）

你應該有條理地思考，從資料、分析、方向、再到下一步行動。你應該從圓餅圖下方的第一象限開始，仔細觀察你和同事在工作上的表現，看一看你們在哪些方面做得不錯，思考一下其中的原因；亦或者你們遇到哪些問題，研究產生問題的原因，而為了解決這些問題，向著目標邁進需要選擇什麼方向。接著，你需要確定為了實現眼前的目標，下一步應該採取哪些行動。

你可能會遇到困難：你的同事對於目前的問題有著不同的理解，有的人甚至會將你看成一個需要解決的問題。想真正學會「思考」，你就要養成習慣，隨時回到原點，重新系統性思考你所面對的問題，而不是毫無計劃地去應對生失控的局面。

學習

你應該學會隨時檢討過往經驗。當你試圖橫向領導時，你可能會發現這種領導方式並不像你想像的那樣有效。在徹底放棄之前，你應該再試試其他方法。

你應該學會隨時檢討過往經驗。（craftedbygc@unsplash）

例如，你希望你的老闆改變目前的做法，為了讓他重新審視自己的工作方法，你決定採用提問的策略：「你覺得我們是否可以每天總結電話銷售的結果？目前我們的做法是每隔幾個月檢討一次，所以到了那時候，我們早已忘記當初在電話裡是怎麼説的了。」聽了你的話，你的老闆面帶怒一意，皺了皺眉，命令你回到座位上繼續工作。在你決定放棄橫向領導之前，你應該考慮可能的失敗原因：

→想讓老闆作出改變是一件愚蠢的事。 →其他方法也許可以讓人們作出改變，但是這本書沒有介紹。 →你所面對的這位同事從不接受別人的建議。

討論並檢視失敗的可能原因。（mdesign85@unsplash）

此外，還有可能有其他原因：

→在這種情況下，用這種方式提出這個問題不是最好的做法。 →我的提問能力可能有待加強。 →其他橫向領導方法可能更有效。

如果你在嘗試時發現方法不管用，你應該仔細觀察實際的情況，然後思考：「為什麼會這樣？可能有哪些原因？」在確認局面不可收拾並徹底放棄之前，一定要先看看你還能採取哪些行動。有時（在解釋並獲得對方許可的條件下）你可以將自己使用橫向領導方法與別人溝通時的談話內容錄下來，或者事後將你所能回想起來的談話內容全部寫下來。將談話內容轉化成書面記錄不是一件容易的事，不過凡事熟能生巧，如果能做到這一點，就能獲得很大收穫。即使是一份粗略的談話記錄，也能讓你把注意力從責怪別人轉移到如何調整自己的語言。國際象棋選手都知道，要想提高自身程度，最佳的捷徑就是記錄比賽過程並仔細研究，尋找更好的下法。同樣的做法也可以讓你獲益匪淺。

如果你能做到認真實踐和定期檢討，那麼一年後，你的橫向領導能力一定會大大提升。

如果你能做到認真實踐和定期檢討，那麼一年後，你的橫向領導能力一定會大大提升。（issacsmith@unsplash）

投入

你應該不斷修改自己所扮演的角色，直到充分投入工作中。在本書，我們提供了你一個角色，我們描述這個角色在辦公室，工廠或其他組織中的工作內容和地位，我們認為這個角色很有吸引力，也許僅僅反映了我們自己的喜好。我們一生都在為自己和他人創造新的思想並完善這些思想，教導他人如何更加有效地工作。在這方面，我們做得很成功。我們希望將我們的想法傳授給你，這樣你就可以體會到這份工作帶來的滿足感，並且沿著我們開闢的道路繼續前進。也許你並不喜歡扮演這個角色，此時，你可以分析其中的原因。

你應該不斷修改自己所扮演的角色，直到充分投入工作中。（limlin1212@unsplash）

你為什麼不喜歡這個角色呢？這個角色無法滿足你的哪些訴求？你覺得橫向領導者的角色太孤單了嗎？獨自承擔起改變團隊行為的任務讓你感到害怕嗎？如果我們創造的這個角色無法吸引你，你可以按照你的意願來改變，也許你可以找一個同事，和他共同完成這項任務，變成一種團體行動，這樣你可能會更有動力。或者，你可以想一想，當你每天早上醒來，什麼樣的工作能讓你滿懷期待？

此外，如果你發現了自己對於工作的要求，你就可以更好地滿足別人對於工作的要求。如果你發現除了本書介紹的之外，人們對於工作還有其他要求（這裡指的是情感上的回報，而不是物質上的回報），那麼當你想讓人們更好地合作，你就擁有了更多籌碼。

反饋

你應該定期向別人表達感激、尋求建議、提供指導。當你想要幫助大家更順暢地合作時，可能會遇到許許多多困難，即使表現得非常完美，最後也不一定能取得成功。

你應該定期向別人表達感激、尋求建議、提供指導。（charlesdeluvio@unsplash）

當你審視自己的表現，不要僅僅依靠你一個人的力量。在你改變團隊合作方式的過程中，也是向他人學習的機會。可以問問他們，怎麼看你為團隊所做的事情－包括訂定目標的方式提供反饋的方式等，以及為什麼這樣想，問他們你是否做過冒犯他們的事情。向人們尋求反饋意見時，你既能做為表率，又能獲得如何增進橫向領導能力的建議。

《橫向領導──不是主管，如何帶人成事？》書封。（日出出版）

以上內容摘自《橫向領導──不是主管，如何帶人成事？》

作者：羅傑．費雪（Roger Fisher）

譯者：劉清山

出版社：日出出版

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