【理性消費】人工不高購物慾旺盛　四招助你理性購物邊省邊買！

編接：很多人都想節省開支，但又感到無從入手。下文就分享了一些理性消費的技巧，教大家如何精明消費和購物。

我曾經收過網友私訊：「Selena怎麼辦？我知道投資理財很重要，可是我還是每天都很想要買東西，很想要買一些新衣服讓自己穿得漂漂亮亮的，明明知道自己的衣服已經非常多了，但還是很想買，到底該怎麼辦呢？」 其實女生喜歡打扮自己我覺得並沒有什麼不好，這是投資自己的一種（S媽也鼓勵這件事），只是你的消費必須是理性的，而不是盲目地消費，變成一種浪費。

明明知道自己的衣服已經非常多了，但還是很想買，到底該怎麼辦呢？（unsplash／dylu）

1.訂預算

我在第二章會更仔細分享帳戶理財法，這裡先簡單說明。 每個人都必須要有多個帳戶，每個帳戶都有不同的功能，而你可以將其中一個帳戶的功能訂定為治裝，每個月分配固定預算給這個帳戶。 這樣一來你每個月就不會超出自己所能負擔的範圍消費，同時也不會影響到其他功能帳戶的預算，也可以很有效率地存錢。

每個人都必須要有多個帳戶。（unsplash／webaroo）

2.專注在賺錢就會沒時間花錢

我也曾經非常喜歡逛網拍消費，可是我後來發現，當你專注在不同地方時，你就會忘了買東西或是逛街這件事情。 比如我現在就會很想要知道怎麼賺更多錢，所以我就會去看其他對我更有意義的影片，或是教人怎麼賺錢的書等。 當你花了非常多的時間在研究怎麼賺錢時，除了一些日常生活中所需要的開銷之外，其實你根本沒有太多時間可以去逛街，也就會忘記花錢這件事了。我現在雖然還偶爾逛逛網拍，可是已經比以前少很多了。

有時間會去看其他更有意義的影片，或是教人怎麼賺錢的書等。（unsplash／yulokchan）

3.別讓社群銷售你

這時候有些人也許會想問：「可是Selena，現在網路上都會推播一些消費的東西給你看啊，你不主動去看還是會看到。」所以接下來就要推薦大家第三個絕招，就是強迫自己不要看。 很多人有購物的欲望，其實是因為看到別人擁有了，所以激起了你心中的那個欲望。我用過非常有效的方法，就是現在拿出你的手機，打開你的社群媒體，把一些網紅、網美，品牌的粉絲團和IG帳號，全部都「取消追蹤」。 這個方法真的非常有效，有時候你看一些網紅、網美每天吃吃喝喝、穿漂亮的衣服、拿名牌包，只要是人，多多少少都會覺得很羨慕，這時候可能就會激起你購物的欲望。 現在很多網紅跟網美都會接一些商業合作，或是他們本身就在經營電商品牌。我承認這些真的都很好看，我也很喜歡看。可是為了要避免自己花了一些不該花的錢，這些資訊，我都會建議你先取消追蹤，你很快就會發現生活少了很多欲望。 另外，品牌的粉絲團大部分時間就是要推銷他們的商品，時不時的促銷活動也會讓你覺得心癢癢，不買很痛苦。這時候就是不要追蹤、不要看就對了。只要你不接觸到它們，就不會激起自己內心的欲望。 即使你不追蹤這些人，不去看這些資訊，但因為現在Facebook都會推播廣告給你，所以有時候我逛了一兩家之後，Facebook就會偵測我可能是對網拍電商有興趣的精準客戶，然後就會推薦我更多賣衣服的商家，品牌的粉絲團到我的社群主頁。 這時候每看到一個，你就要按「隱藏」。廣告的右上角都會有一個按鈕說你「不想再看到這個廣告」，你就可以按「隱藏」。當你多做幾次之後，Facebook就會偵測你可能不喜歡看到這類的廣告，它就不會再推播這些買衣服的廣告給你看了。

現在拿出你的手機，打開你的社群媒體，把全部都「取消追蹤」。

4.放進購物車後不要立刻結帳

最後一個方法，就是當你買任何東西時，把它放進購物車中，但要隔一天再去結帳。 很多時候大家都是衝動性消費，可能當下覺得實在太喜歡了，我一定要買，可是隔天就不一定那麼喜歡了。 我有時候買東西，等收到的時候，我對它的熱情已經消失了。所以買東西的開心，只是一個當下的感覺而已。如果你想要防止自己亂買東西，就規定自己一定要把東西放在購物車裡超過一天。一天之後，如果你還是真的很喜歡再去買，這樣可以大大降低你衝動消費的機率。

如果你想要防止自己亂買東西，就規定自己一定要把東西放在購物車裡超過一天。（unsplash／annetran）

以上內容節錄自《打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略》。

《打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略》封面。（如何出版社）

書名：打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略

作者：Ms.Selena

出版社：如何出版社

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