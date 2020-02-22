【我很忙】客戶、同事每一刻都在忙碌嗎？　拆解我很忙的應對方法

編按：遇上對方常常說我很忙？不知道是在敷衍你還是真的很忙，不知如何入手？且來看看以下文章分享的方法。

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聽到別人說「我很忙」的時候，我們會有一種被拒絕的感覺。這種感覺是否會給你帶來負面情緒，取決於你怎樣假設對方的立場。不同的境遇，我們會聽到不同的人以「我很忙」為藉口來拒絕我們。針對如下三種不同的情況，我們應該聊的內容也有所不同。

第一種：對方此刻真的很忙

可能對方此刻真的很忙，他雖然知道你的建議的重要性，但是由於你所提到的事情並非是當下急迫要完成的任務，所以對方有可能用「我很忙」來拖延。例如，你向對方提到購買濾水器的重要性，對方也已經把你的產品列入他備選的品牌之一。但你需要花一些時間，現場給他演示你所銷售的濾水器的作用，他才能最終決定是否購買，但他無法馬上給你這個展示的時間，就會說出「我很忙」。

第一種：對方此刻真的很忙。（ross_savchyn@unsplash）

又如，你向對方提到一個合作方案，這對他的長遠目標來說是有好處的，也符合對方做事的理念，並且對他的企業或者他的個人品牌也是有推動的，但現在展示不了價值。例如，你邀請他參加一個公益活動，但是他現在手頭事情很多，而且這事情都是有實際收益的，所以他一時不想拒絕你，但也不想答應你。

以上提到的情況，你應該禮貌、客氣地「緊追不捨」。要知道每個人都不可能單獨為你準備時間，但是你的誠意和態度會為你爭取到更多的時間。你可以先說：「這一個月內，有三十二個客戶都購買了這套設備。」這樣為對方營造一點兒要急於敲定一件事情的緊迫感，也給對方的購買行為帶來一種安全感。然後，你再接着說：「我看你現在很忙，我就不打擾你了，我下次再來拜訪你。你看是明天方便還是後天有時間呢？」

你看是明天方便還是後天有時間呢？（jonathan_francisca@unsplash）

當你給了對方一個誘導性的選擇時，對方可能就會順着你的話，給你一個機會。而且，你表明下次還要再來的決心，也會推動對方給你一次機會。

第二種：對方的忙是一種常態

有的人的忙碌是一種常態，而且你也沒有明確要和對方商討的事情和目的，你只是想和對方增進感情。增進感情在我們的生活中其實很有必要。當對方總說「我很忙」的時候，如果你自己認可了對方的忙，並聽之任之，那麼兩個人就會在彼此心中漸行漸遠。最後，兩個人都不會再給對方時間和機會，甚至連對方的名字都想不起來了。

無論是與客戶的感情、家人的感情、伴侶的感情，還是與同事的感情，都是需要維護和經營的，只是我們需要把對方的時間「聊」出來。當你邀請對方陪陪你的時候，如果你說：「我希望你能陪陪我。」或者說：「我希望和你一起吃個飯。」或者是那種逼迫性的指責：「我難道不值得你花時間來陪伴嗎？」這些都是情商不高，也難以令對方配合的話術。

有些人的忙碌是常態。（視覺中國）

雖然我們要做的事情是邀約對方，但是「我希望你對我好」不如「我希望你好」，或者說「我想幹甚麼」，不如建議「你可以做甚麼」，令對方的興趣更大。例如，你可以說：「我知道你最近的工作很忙，我以前加班的日子也很辛苦，所以我能理解你。但是，你真的要照顧好身體，改天我陪你去運動運動吧。」這樣，你製造了見面的機會，把你的需求轉化成對方可能存在的需求，讓人更容易接受。

第三種：你只是說明事情，卻沒有呈現意義

在一些重要的合作上，當你邀約對方的時候，對方由於個人的涵養，他不會直接說「你說的話太無聊了，我實在不想聽」，或者說「你提交的商業計劃書又空洞又保守，我一點想參與的感覺都沒有」，也不太可能直接要求「你怎麼不告訴我出席這次活動有沒有現金津貼」。在這種情況下，對方如果說「我很忙」，你就沒必要再死纏爛打地天天問對方「那你哪天有空」了。

你應該以別的方式來尋找機會。例如，多角度衡量你的要求為對方帶來哪些好處，思考對方的處境，分析對方現在的迫切需求是甚麼。尤其是一開始對方和你聊得還不錯，後來突然對你冷淡了，有可能是你發過去的商業計劃書完全不吸引對方。

有可能是你發過去的商業計劃書完全不吸引對方。（Gettyimage/VCG）

此時，你就應該建立自己的專業性，尋找合適的機會，讓對方意識到你的價值。例如，當你約對方參加活動的時候，你總說「我們熱切地盼望你來」，不如嘗試着轉換思路，從以下三個方面進行助攻：

1、 以前某位大人物來參加過這個活動，這是很直觀地讓對方了解此次活動的層次的一個方法；

2、有某些品牌商會進行贊助，進行網上直播，擴大影響力；

3、聽眾是大學生，大學生雖然現在還沒有成為社會的中堅力量，但是他們是有可能在未來影響世界的人。對方來參加這個活動，參與的是改變世界的活動。

嘗試改變方法及思維，終有一次會成功。（chrisliverani@unsplash）

這樣就可以從各種利益的層面，幫對方做出決定。

雖然被對方以「我很忙」為由來拒絕，的確令人有點灰心，但一定不能輕易放棄啊！

《決定成功的高EQ說話術——10分鐘急救人際關係》（非凡出版）

以上內容節錄自《決定成功的高EQ說話術——10分鐘急救人際關係》

作者：張超

出版社：非凡出版

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