【MPF】重組資產與基金轉換怎分辨？　了解調動強積金5大注意事項

受新冠肺炎疫情影響，近月股市波動，不少打工仔為保強積金資產，打算調動強積金。不過，調動強積金並非按個掣咁簡單，MPF專家梁世傑表示，實際操作強積金成分基金的調動有5個需留意的地方，包括分辨重組資產及基金轉換、額外收費及截數時間等。 文：梁世傑

打工仔調動強積金時需要留意當中的小細節，例如如何操作重組資產及基金轉換功能，以免因程序出錯招至損失。（GettyImages）

近月投資市場十分波動，令一眾打工仔非常關心自己的強積金，亦萌生了調動強積金的念頭。調動強積金基金與否，視乎大家所用的投資策略及風險承受能力，但至於如何實際操作強積金成分基金的調動，其實內裏大有文章。

第一是要分辨「重組資產」及「基金轉換」之間的分別。不少人管理強積金只是買心頭好，喜歡港股的往往單單持有港股基金，近月聽其他人說要避一避險，便打算全數轉入債券基金。這個時候，就可以運用計劃內的「基金轉換」功能，將100%的港股基金資產轉走，全數轉去債券基金。

調動強積金5大注意事項（按圖了解）

+ 19 + 18 + 17

但是，如果想由100%港股，轉為50%港股、25%債券及25%保守基金的配置比例，採用「基金轉換」就比較麻煩。首先要設定轉走50%港股，同時設定此項轉走資產的一半轉入債券，另外一半轉入保守基金，這樣才能達成50%港股、25%債券及25%保守基金的配置比例。

有些計劃直接提供「重組資產」功能，操作時不用理會之前持有什麼，計劃成員只要於「重組資產」輸入心目中的資產配置比例，受託人便會作出調動安排，不用計劃成員逐隻基金轉換，減省程序之餘，又能減少出錯。

相關文章：【MPF】股市一跌即走隨時蝕更多？ 計算承受風險能力穩定回報

+ 13 + 12 + 11

第二要留意是有些人誤以為轉換基金有額外收費，其實現時全部強積金計劃已經很多年沒有收取基金轉換的費用。因為所有強積金都沒有買賣差價，每交易日只有一個基金價格作資產計算，所以即使頻密轉換基金，亦不會產生額外開支。

第三個要注意的地方是不同帳戶要各自進行基金調動，即是說同一計劃內的強制性、自願性及個人帳戶各自需要獨立操作，各帳戶下的現有資產及未來供款又需要作出獨立設定。如果有很多帳戶需要處理的話，就要提醒自己留意有沒有遺漏了什麼帳戶沒有調整。

相關文章：【MPF】美股大跌拖累強積金表現？ 調整股債比例可減大蝕風險

+ 18 + 17 + 16

第四項是截數時間。如果基金於星期一大跌，大家於星期一晚上回家調整資產，不過，基金於星期二大升，那麼，強積金會用什麼日期的基金價格去計算資產調動呢？

答案要視乎兩項受託人的服務，一是截數時間，二是基金買賣所用的基金價格日。如用互聯網轉換基金，現時各受託人都於下午4時或5時截數，所以星期一晚上回家才作出基金調動指示，已經過了截數時間，該指示會被視為星期二的指示。

除了截數時間，基金買賣所用的基金價格日亦影響調動效果。在現時28個強積金計劃中，有20個計劃是按「收妥指示當天」計算基金價格，但另外8個計劃是按「收妥指示日期後下1個工作天」計算基金價格。如果大家是這8個計劃的成員，星期一晚上的指示算是於星期二收妥，便會用下一個工作天即星期三的基金價格作計算。

相關文章：【MPF】強積金管理不善退休金蝕半？ 教你簡單分析方法調配資產

+ 6 + 5 + 4

另外，用郵寄及傳真涉及傳遞時間差異及收妥指示的實際時間，往往比使用互聯網更遲執行。使用電話話音系統會與互聯網有相同處理速度，可是只有15個強積金計劃提供話音系統基金轉移服務，其餘13個計劃並沒有提供，況且如果持有基金為數眾多，計劃又只有「基金轉換」功能而沒有「重組資產」功能的話，轉換過程會十分費時。

最後，當大家作出了基金調動的指示後，計劃受託人會於調動完成後向計劃成員提供確認書，大家收到之後記得望一望，看看內容是否符合自己所想，以及實際所採用的基金價格日，不要將強積金信件直接放入垃圾桶。

專頁：MPFDIY

即入「MPF管理」專頁，掌握更多管理強積金技巧及心法！（按此進入）

相關文章：【理財】貧窮更要學懂小額投資方法！ 3大入市要訣擺脫月光人生

+ 4 + 3 + 2

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O