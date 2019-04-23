【假期之後】列寫工作清單、設充電時間　6招助重拾日常生活節奏

節後綜合症。「不想上班啊！」農歷新年才剛剛開始，怎麽轉眼間就連復活節都過了？！上課日和開工日就要來臨了，還未玩夠的你，要怎麽收拾心情呢？ 為什麽星期一離星期五那麽遙遠，星期五卻「咻」一聲就到了星期一呢？我們每週都會有「Monday Blue」，更何況是悠長連假後的「Holiday Mood」……

經過一段玩樂的時間後要恢復工作模式，難免會稍有不適應，這個症狀被稱作「節後綜合症」（Post-holiday syndrome）。（GettyImages）

狂歡後總是失落的，在經過一段玩樂的時間後要恢復工作模式，難免會稍有不適應，這個症狀被稱作「節後綜合症」（Post-holiday syndrome）。

註冊心理輔導師林靜珊表示：「長假裏，不論是去旅行還是和親朋好友相聚，生活作息都會被打亂，從而累積疲勞。假期結束時，我們內心還沒有玩夠的當下，身心又還未養精蓄銳。當我們想到要回到日常的工作軌道，我們的身心有可能會出現一些症狀。」

放假更易累積疲勞

長假會給人一種可以從沈重的工作或課業裏釋放的空間，因此大家都會很期待長假。林靜珊表示：「有人說放假就是充電，但其實未必；我們往往高估了自己身體能夠承受疲勞的程度，過度消耗了自己的體力與精神。」她補充：「一般在佳節，我們都會安排很多活動來慶祝狂歡，這些消耗能量的聚會不斷地給身體累積負擔。加上暴飲暴食、熬夜的習慣，打亂了生理時鐘。在假期結束時，身心就會出現抗議和反彈，這時節後綜合症的症狀就會出現。」

節後綜合症的呈現反應因人而異，除了心理會產生排斥上班或上課的想法，連生理也會有一些變化。林靜珊指出，「有些人身體會出現疲憊、乏力、腸胃不適、頭暈、嘔吐等症狀。在心理層面上則無法集中精神，想要一直處於狂歡的狀態，不想去煩也不想動。」

註冊心理輔導師，林靜珊：「狂歡後遺症只是因為休假時，原有的生活作息被打亂而影響身心系統運作，只要好好去調試，是很容易捱過去的。」（馬來西亞東方網）

節後綜合症很普遍，有Monday Blue的憂鬱心情很正常。林靜珊認為：「狂歡後遺症只是因為休假時，原有的生活作息被打亂而影響身心系統運作，只要好好去調節，是很容易捱過去的。」

當然，除了身體的疲累，心也有可能會「受傷」。例如新年期間被親朋戚友質疑了自己的薪資多寡或是工作能力，在回到職場時，有可能會因這些親友的建議而打擊了信心，影響了自己看待工作的心態，甚至萌生辭職的心。這也會讓人更不想返回工作崗位。

她表示：「其實節後綜合症並無大礙，只是如果真的在調整身心一段時間後，還是無法走出來，或許就已經不是節後綜合症那麽簡單了，或許是憂鬱症、焦慮症其他病因，這就可能要考慮找身邊的人深談了。」

▼▼▼按下圖看假期結束前應有的「生理調整」▼▼▼

▼▼▼按下圖看預防「節後綜合症​」應有的「心理調整」▼▼▼

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五個錦囊助學生調適

對於學齡較小或剛入學的小朋友，原本上幼兒園或小學已經很不容易了，要讓他們再次從充滿玩樂的假期回到規矩、紀律的生活，這些落差對孩子是一個壓力，對父母是一大考驗。

林靜珊說：「若父母本身已經有了節後綜合症，又要幫孩子做調整，是很辛苦的。建議父母以身作則，引導孩子一同調適心情，期間一定要保持耐性。」她補充：「之前談論的上班族調整方式也適用於小朋友。父母也可以多做一些事，盡快讓孩子的生活步入正軌。」

▼▼按下圖看在假期前後如何給孩子上學和放假的心理調適▼▼▼

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【健康】开工收心指南】

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