進步｜同返8個鐘　為何你總比人遲放工？不懂8件事註定工作手腳慢

你也自認是工作認真的人嗎？每天幾乎都八九點後才下班，甚至經常把工作帶回家繼續做，從未打混摸魚，但事情卻老是做不完？



很多認真、努力甚至聰明能幹的人，總是盡可能抓住任何空檔，想以最少的時間做更多的事情；然而，每一天結束時回顧自己，感受到的卻不是成就感，而是滿滿窒息感。

如何把自己從「時間永遠不夠用」的困境中解放？讀了超過100本「增進生產力」的書之後，我學到了提高效率最重要的8個秘訣：

8個秘訣提高工作效率！（按圖了解）

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1. 不要等着別人來幫你設定截止日期，而是自己先設定好

以前學生時代，我們總是習慣配合老師訂立的交一力課時間，並盡可能去滿足老師的要求；來到職場，儘管客戶或主管也會設定截止日期，但並不像過去那麼有緊迫性，事情便因而延誤了。成功且有效率的人，會化被動為主動，自行設定工作時限，而不是等着其他人提醒你交件。

2. 為每項任務估算所需時間

大多人都不會去計算自己完成一個項目需要花多久時間，也不太會特別去記錄自己在某一天的某一時刻做了甚麼事情。但前人說了：「時間就是金錢」想要賺錢、想要提高生產力，首先就得像追蹤銀行帳戶一樣追蹤時間，進而做好管理工作！例如：利用時間表紀錄你在每項任務上花多少時間，並設定完成期限，你會發現，有些事情你浪費的時間可能比預期多很多。

3. 把焦點從弱點轉移到你的強項上

人一旦缺乏自信，就會直想着要怎麼改進自己的缺點，而忽視了自己的優勢在哪裏，但這其實是本末倒置的！ 最重要的，應是提升你的實力，而從你原來的強項再做強化或轉化，突破弱點的限制，絕對是最有效率的捷徑。

4. 依照輕重緩急處理你的事情

依照事情的急迫性、複雜性和重要性，先排出優先順序，再進行處理，效率絕對事半功倍。舉例來說，你想提升演講技巧，打算讀20本自我提升的書籍來達成目標，但書籍量有點多，所以你決定專研速讀，那麼，最好的順序應是：先學速讀，接着用最快的速度讀完那些書。

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5. 重大的任務要分批處理

一整塊披薩放在你眼前，你絕對不會整塊咬着吃，而是切分成好幾塊取用。工作任務也是相同道理，當一個大案子來了，千萬別想一口氣解決，那會讓你沮喪到立刻舉白旗。聰明人會把它分割成許多小任務，並設定時間排程逐一消化，事情解決了，壓力也減縮不少。

6. 聰明的人知道事情要妥善分工

事情做得最多的人，並不代表就是事情做得最好的人。不要想着每件事都攔在自己身上，因為一旦你想要一次做完所有事情，你犯錯的機率就會變高。試着練習把部分工作交給其他夥伴，分工合作，你才能更專注於你擅長或更重要的任務。

7. 每天睡前，檢視你當日成果

一天結束時，花點時間回顧你當天表現如何，問問自己：我做得好嗎？我哪裏做得不好？為甚麼有些事情沒有照計畫完成？明天怎麼做會更好？ 誠實正視自己的問題所在，才能大幅增加目標達成率。

8. 假設自己甚麼都不懂

人最怕的就是變得自負，一旦自我滿足，就永遠都沒有進步和改進的餘地了。面對每一個任務和挑戰，即使你已經瞭若指掌，也要保持謙虛地去請教專家，並與夥伴討論，才能從不同角度，完整掌握事情的全部樣貌。

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