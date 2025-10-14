傑出市場策劃獎 2025結果出爐 香港麥當勞榮膺傑出機構獎和金獎

由香港管理專業協會(管協)舉辦、被譽為市場推廣界「奧斯卡」的2025年度「HKMA/ViuTV及 Now TV 傑出市場策劃獎」今年踏入 40 周年，所有獎項結果已於 10 月 13 日假香港海洋公園萬豪酒店之頒獎典禮上公佈。



今年，香港麥當勞憑藉「The McGriddles Fever」市場推廣計劃榮獲「市場策劃獎項」的最高榮譽─Now TV 金獎，並同時奪得「傑出市場策劃機構獎項」。至於個人獎項方面，2025 度 「ViuTV 最傑出市場策劃人」由海洋公園公司市務總監羅嘉麒先生奪得。

香港麥當勞憑藉「The McGriddles Fever」市場推廣計劃榮獲「市場策劃獎項」的最高 榮譽─Now TV 金獎。

「HKMA/ViuTV 及 Now TV 傑出市場策劃獎」由香港管理專業協會於 1985 年創辦，並於 2021 年起獲得 ViuTV 及 Now TV 贊助。 獎項旨在表揚傑出的市場推廣計劃及從業員，以提升本港市場推廣的專業水平。獎項今年慶祝成立 40 周年，特別增設「四十周年卓越典範大獎」、「四十周年卓越貢獻榮譽大獎」、「四十周年最佳營銷夥伴大獎」及「四十周年電視廣告及影片營銷大獎」。

海洋公園公司市務總監羅嘉麒先生奪得 2025 年度 「ViuTV 最傑出市場策劃人」。

「HKMA/ViuTV 及 Now TV 傑出市場策劃獎 2025」頒獎典禮由香港電訊有限公司執行董事兼集團董事總經理許漢卿教授 MH 擔任主禮嘉賓。

香港麥當勞榮獲「傑出市場策劃機構獎項」。

楊民儉先生奪得「四十周年卓越貢獻榮譽大獎」。

四十周年獎項、傑出市場策劃機構獎項、市場策劃獎項及個人獎項得獎名單如下：

四十周年獎項

四十周年電視廣告及影片營銷大獎

“NESCAFÉ South East Asian Range Campaign”

Nestlé Hong Kong Limited

四十周年卓越典範大獎

國泰

花旗銀行（香港）有限公司

中華電力有限公司

香港移動通訊

恒生銀行

滙豐銀行

香港麥當勞

港鐵公司

海洋公園公司

渣打香港

四十周年最佳營銷夥伴大獎

OMD Hong Kong

赤子創意有限公司

四十周年卓越貢獻榮譽大獎

楊民儉先生

市場策劃獎項

傑出市場策劃機構獎項

香港麥當勞

NOW TV 金獎

「The McGriddles Fever」

香港麥當勞

銀獎

「Nothing Beats Being There」

國泰

「理財女王 帶你盡顯最紅優勢」

滙豐卓越理財及滙豐保險

銅獎

「Client Continuum Campaign」

滙豐

「全城大熊貓熱潮」

海洋公園公司

卓越獎

「Every Move Counts」

國泰

「Prestige Banking: 輕鬆做好 CFO 屋企同自己都兼顧好」

恒生銀行

「頭道原釀頭抽系列」

李錦記﹙香港﹚有限公司

「麥當勞 50 Years of Love」

香港麥當勞

「Standard Chartered - Chartered Flight Campaign」

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

特別獎

AXA 安盛傑出影片營銷獎

「Every Move Counts」

國泰

「The McGriddles Fever」

香港麥當勞

花旗銀行傑出創意獎

「Every Move Counts」

國泰

「滙豐 One 撐起每個 Legend」

滙豐

「CreFIT 維信」

維信金融財務有限公司

周大福人壽傑出公益營銷獎

「CLP Retail and Catering Coupons Programme - Energising Hong Kong's Economic Revival」

CLP Power Hong Kong Limited

「無限亮 2025: 認識不如感受」

香港藝術節

「MTR Care App 2.0: Revolutionizing Inclusive Travel for Passengers with Special Needs」

港鐵公司

「『我們都是第一次做人』中學校園音樂計劃」

SONOVA

「『好在有朋友』慈善音樂會」

香港情緒健康學會

愉景灣傑出內容營銷獎

「Every Move Counts」

國泰

「3 百萬港故仔」

恒生銀行

「海洋公園哈囉喂全園祭 2024：厲鬼圍城」

海洋公園公司

恒生銀行傑出市場精準客群營銷獎

「星展中小企業銀行- 彈指間撻着無限商機」

星展銀行(香港)有限公司

「7-11 HUG」

DFI Retail Group - 7-Eleven Hong Kong & Macau

「Preferred Banking - 每一蚊 神部署」

恒生銀行

「Client Continuum Campaign」

滙豐

滙豐銀行業界最喜愛市場策劃獎

「Client Continuum Campaign」

滙豐

香港麥當勞傑出品牌營銷獎

「Client Continuum Campaign」

滙豐

「麥當勞 50 Years of Love」

香港麥當勞

「Journey Together」

港鐵公司

保誠保險 ( 香港 ) 有限公司傑出顧客參與及體驗獎

「Nothing Beats Being There」

國泰

「滙豐 One 撐起每個 Legend」

滙豐

「滙豐防騙學府 (呃大)」

滙豐

渣打香港傑出顧客洞察力獎

「超前部署，持續守護」

AXA 安盛

「Asia Miles 25th Anniversary」

國泰

「頭道原釀頭抽系列」

李錦記﹙香港﹚有限公司

太興飲食集團傑出合作營銷獎

「香港舞蹈團 ✕ 譚仔: 港味承傳《風雲》再現」

香港舞蹈團 ✕ 譚仔雲南米線

「MTR x '100% DORAEMON & FRIENDS'」

港鐵公司

「Standard Chartered - Chartered Flight Campaign」

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

惠康超級市場傑出全方位營銷獎

「麥當勞 50 Years of Love」

香港麥當勞

「全城大熊貓熱潮」

海洋公園公司

傑出環境公益營銷獎

「CLP Speeds Hong Kong Along the Electrification Journey towards a Greener Future」

CLP Power Hong Kong Limited

「Show the Paperless Love. Sign up for eBill.」

CLP Power Hong Kong Limited

傑出大灣區市場營銷獎

「理財女王 帶你盡顯最紅優勢」

滙豐卓越理財及滙豐保險

傑出網紅營銷獎

「CATALO 25th Anniversary Campaign」

CATALO 家得路天然健康科學集團

「Preferred Banking - 每一蚊 神部署」

恒生銀行

「滙豐 One 撐起每個 Legend」

滙豐

傑出小預算營銷獎

「7-11 HUG」

DFI Retail Group - 7-Eleven Hong Kong & Macau

「PMQ 玩嘢祭 2025」

PMQ Management Company Limited

「『好在有朋友』慈善音樂會」

香港情緒健康學會

傑出電視廣告獎

「飛鷹 – 至係真王道」

歐化藥業（香港）有限公司

「Client Continuum Campaign」

滙豐

傑出數據及科技應用獎

「Asia Miles 25th Anniversary」

國泰

「DBS Treasures Campaign 2024」

星展銀行(香港)有限公司

「From App Features to Engagement Ecosystems: Reimagining the McDonald’s Experience for a New Era」

香港麥當勞

年度最佳營銷合作伙伴（跨國企業）

Omnicom Media Group

Leo Hong Kong

年度最佳營銷合作伙伴（本地企業）

Hungry Digital Limited

分享數碼

個人獎項

ViuTV 最傑出市場策劃人獎

羅嘉麒 先生

海洋公園公司

市務總監

傑出市場策劃人獎

陳思敏 女士

渣打香港

香港財富管理及零售銀行業務, 高端客群及財富管理市場營銷主管

傅欣俞 女士

WeLab Bank

貸款業務市場營銷總監

馮嘉莉 女士

香港麥當勞

市場策劃總監

羅嘉麒 先生

海洋公園公司

市務總監

萬素雯 女士

CATALO 家得路天然健康科學集團

市場推廣經理

陳永輝 先生

星展銀行（香港）有限公司

高級副總裁

優秀市場策劃專才獎

陳珮婷 女士

香港麥當勞

高級企業傳訊經理

馮詩如 女士

WeLab Bank

市場營銷經理

黎穎琛 女士

香港麥當勞

高級策略及市場洞察經理

梁倩彤 女士

渣打香港

香港財富管理及零售銀行業務市場營銷策略副董事

梁文謙 先生

滙豐

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務數碼營銷經理

鄧仲頤 女士

ABC Pathways 集團

總經理 (業務發展)

黃保玉 女士

滙豐

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場策劃副總監

袁雪冰 女士

恒生銀行

客戶拓展市場推廣高級經理