IABHK數碼大獎表揚傑出數碼營銷成就 麥當勞及OMD榮膺年度大獎

「IAB Hong Kong數碼大獎2025」頒獎典禮於3月16日在M+璞（AGATE）圓滿舉行。該典禮旨在表揚在香港數碼營銷領域表現卓越的品牌及機構。這次盛會匯聚了超過300位市場營銷專才、廣告代理及品牌領袖，大家共同見證業界在瞬息萬變的數碼營銷環境中，持續追求創新與卓越。文創產業專員黎細明女士蒞臨，擔任主禮嘉賓。



本屆大獎設有八個類別及四個全場榮譽，彰顯數碼營銷生態的多元發展趨勢，以及業界對跨境協作、新興科技與人工智能驅動創意的高度重視。

今屆共有 72 個品牌提交近 200 件參賽作品，參賽品牌數量創歷屆新高，進一步鞏固該獎項作為本地業界評核數碼營銷成效指標的領導地位。所有參賽作品均由來自品牌、代理商、學術界及科技平台的 64 位獨立評審嚴謹評核，確保評選結果公平公正。(按此查看完整評審名單。)

主要得獎名單如下：

- 最佳品牌推廣獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning （品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）

- 最佳跨境宣傳活動（金獎）：The Panda-Monium: When Pandas Became Family（品牌：海洋公園；代理：EternityX Marketing Technology Limited）

- 最佳小預算宣傳活動（金獎）：The Airport Code War （品牌：Uber Hong Kong； 代理：Omelette Digital）

- 最佳人工智能及技術應用獎（金獎）：HSBC Loan - Tax Election Campaign （品牌： 滙豐銀行；代理：Quantcast, Omnicom Media, Saatchi & Saatchi）

- 最佳創新內容策劃獎（金獎）：McDonald's - Back to The Beginning（品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong）

- 最佳數據分析及應用獎（金獎）：Salary Intelligence – Bonus Saver Performance Engine （品牌：渣打銀行；代理：dentsu Hong Kong, Hungry Digital）

- 最佳全通路策略應用獎（金獎）：50 Benches (品牌：香港麥當勞；代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong)

- 最佳績效營銷應用獎（金獎）：Always On Performance Campaign （品牌：香港快運航空；代理：FABCOM Limited）

年度四大榮譽

- 年度營銷大獎：McDonald's - Back to The Beginning (品牌：香港麥當勞; 代理： BBDO Hong Kong, OMD Hong Kong)

- 年度最佳品牌：香港麥當勞

- 年度最佳廣告公司：OMD Hong Kong

- 年度最佳數碼營銷專家：蔡子健(香港麥當勞)

作為全港唯一由非牟利機構主辦的數碼營銷獎項，「IAB Hong Kong 數碼大獎」致力表揚卓越創作成果，並感謝各合作夥伴的鼎力支持 —— 金贊助商包括 EternityX、恒生銀行及電視廣播有限公司（TVB）；銀贊助商則包括 AnyMind Group、HK01、香港電訊（HKT）、iClick Interactive及 建華集團（Uni-China Group）。

恭喜所有得獎者及參賽單位，持續推動數碼營銷的創新與卓越！