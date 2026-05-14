Fresh Grad搵工競爭趨激烈　專家建議多做實習熟悉AI提升競爭力

現時已踏入大學畢業生求職季節，面對AI衝擊，求職市場出現不少變化。「01職場」邀請到人力資源公司瀚納仕香港（Hays Hong Kong）經理許澤崇與各位職場新鮮人剖析現時的求職市場及分享搵工貼士。



許澤崇指香港就業市場整體而言表現穩定，職位數量未見減少，熱門行業包括數碼金融、人工智能、數據分析、生物科學等，醫療服務、物業管理、專業服務等都有強勁需求。畢業生就業市場方面，由於近年香港有愈來愈多的非本地生於畢業後選擇留港發展，畢業生求職人數上升，求職競爭變得更為激烈。他建議大學生多做實習、多參加就業博覽以爭取求職上的優勢，亦應該將求職視野放遠至整個大灣區。他亦認為大學畢業生如果熟悉 AI，投身職場後有可能以此拉近與資深員工之間的距離，做到互相補位。



瀚納仕香港（Hays Hong Kong）經理許澤崇接受「01職場」訪問，向各位職場新鮮人剖析現時的求職市場及分享搵工貼士。（黃寶瑩攝）

求職招聘配對難 大學培訓單一技能致錯配

雖然就業市場穩定，不過勞資雙方的配對卻似乎愈來愈難，不乏一直找不到心水好工的打工仔，亦有長時間沒有合適人手的崗位。許澤崇引用瀚納仕香港的調查數字，指有多達 25% 的香港企業於招聘初級和入門級人才時遇到困難，水平屬亞洲最高，並解釋現象源自雙方之間的技能或期望錯配，因為近年職場變化由過去要求僱員擁有單一技能或專業知識，變成擁有多項技能或跨範疇知識，達致流程專業程度。他亦提到現時的大學畢業生大多仍然停留在單一技能培訓，與僱主期望存在落差。

多實習、多去就業博覽 考慮大灣區發展

許澤崇建議學生於大學時期盡早開始實習工作累積經驗，將有助於畢業後尋找工作。（黃寶瑩攝）

許建議大學生如果想畢業後有更好的競爭力，應該在升讀大學後多做實習，而且要盡早開始，而非待到三、四年級才做實習，因為履歷上的實習經驗有助求職。他亦建議大學生多參加職業博覽，每年 3 到 4 次，因為這是少數可以跳過 AI 篩選，與僱主直接對話的機會。現時不少大學都有舉行校內的職業博覽。他亦建議大學畢業生尋找工作 3 至 6 個月後都未能找到全職工作，便應考慮兼職或合約制職位，先累積工作經驗。他又指，於求學時間擔任的兼職工作如果與畢業後應徵的全職工作有所關連，以及經營Linkedln向潛在僱主展示能力，都會對求職有幫助。

他亦建議大學畢業生以較開放的心態尋找工作，考慮將工作地區放大至整個大灣區，舉例內地城市如深圳及珠海的企業都十分歡迎香港畢業生，期望透過招聘香港畢業生帶來國際視野及思維，而且香港政府亦有提供就業資助予到內地工作的香港畢業生。他亦建議大學生主力研究正在大灣區擴張業務的公司，鎖定該些公司的招聘機會。

另外，現時香港青年享有多個內地就業計劃的支援，包括大灣區青年就業計劃、青年內地實習資助計劃、展翅青見計劃內地實習等。以大灣區青年就業計劃為例，企業招聘符合要求的青年為僱員，每月可獲最多1.2萬元資助，最長為期18個月。

AI 撰寫履歷盛行 突圍而出靠獨特性

許澤崇指出，以 AI 準備履歷一般內容空泛，容易被僱主以 AI 初步篩選而淘汰，解決方法時要在履歷點出個人強項及成就。（黃寶瑩攝）

近年 AI 盛行，不少求職者都會使用 AI 申請工作，省時之餘亦可提交更多申請，另一方面公司面對更多的求職申請，亦會用 AI 初步篩選。瀚納仕香港的調查指香港求職者之中，39% 使用 AI 尋找工作、32% 因為 AI 應用而提交更多求職申請、68% 使用 AI 提升履歷的用字及幫助翻譯。許亦指過半僱主（51％）反映收到的履歷數字大增，原因之一正是求職者以 AI 加速了申請流程。

許指出以 AI 生成履歷的最大問題是內容空泛，僱主無法分辨人才是否適合公司，或使申請落空。他建議求職者，要能夠從茫茫求職者之中脫穎而出，關鍵是在履歷之中具體列出個人長處及成就，例如「6個月內為公司帶來某一個金額的收入」、「表現比平均高出多少」之類。他亦建議求職者開設LinkedIn帳戶，提升履歷的可信度。

年輕人熟悉 AI 與資深同事互補

許澤崇相信經驗仍然是職場無可取代的東西，但年輕人懂得使用 AI，將可以收窄與資深同事在工作能力上的距離，甚至是做到互補的作用。（黃寶瑩攝）

現在的學生於求學時期已經有 AI 輔助，以至是日常生活也深度使用 AI，熟悉 AI 或會成為職場優勢？許認為的確有可能，但職場上擁有經驗的資深職員仍然有無可取代的優勢，他們比起新同事更加清楚在現實環境之中如何完成工作，但年輕人使用 AI 可以將經驗差距縮小，以至是運用 AI 幫助資深同事更快捷地、更準確地完成決定，與資深同事互補並發揮所長。

許亦形容，AI 已經成為職場的基礎工作技能，是就業必須品，情況猶如多年前打工仔學習普通話一樣。不過，他亦坦言大型企業的資源較多，更有能力將AI系統整合到工作流程之中，而中小企適應 AI 的速度較慢，未必即時使用 AI 取代現有工作。

他亦勉勵打工仔不應該害怕被 AI 取代，而是思考如何與 AI 共存、善用 AI，亦相信 AI 的確有可能取代某些職位，但不會取代整個行業。以電子郵件為例，出現初期曾被批評速度太快而不會使用，但現時電子郵件已經取代傳真。他強調 AI 可以提升效率、節省時間，在職場競爭之中有重大區別，擅於使用 AI 的人一定有更大優勢。