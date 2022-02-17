數碼營銷101｜10個您不能不留意的數碼營銷趨勢2022

過去兩年，大家都經歷了疫情反覆的變化，我們的日常生活，亦因疲於應對而同樣起了急劇的變化，與此同時，數碼生活的普及，加快了各行各業急速的數碼轉型，數碼營銷亦因而展開了新的一頁。



以下是筆者根據在數碼營銷業內的個人觀察，亦參考了一些國際文獻，從而歸納出的10個重點趨勢。

1）用戶體驗即營銷

香港地狹人稠，從前，消費者總享受實體在零售店的購物樂趣，但疫情期間，不少消費者已經視網購為生活的一部分，尤其是在購買日常用品之上。

基本上，由於網購、網上訂餐、數碼錢包、用手機 App 在零售店購物儲分等等，疫情期間，都已成為生活新常態，對於後疫情時代的消費者而言，不會再有實體與數碼零售概念之分。

由選購、下單、收貨、甚至是退貨；實體店、網店、手機 App，無論是哪一個渠道的接觸點、哪一個對口，實體與數碼零售之間，消費者對用戶體驗的要求，今後，都一定是可以無間地進行。

用戶體驗，還包括了品牌體驗，今後，在任何的接觸點上，無論是實體或數碼，品牌所投射出來的形象，都一定要具備一致性。

更不要小看如網購貨盒一類的品牌體驗，這隨時是整個品牌體驗的臨門一腳，要做到一絲不苟，用戶體驗才算圓滿，即使是一個印在盒上方便顧客退貨的 QR Code(二維條碼)，都是一個品牌體驗。

品牌更應該有系統地收集用戶體驗的意見，從善如流，亦可透過社交分享，或者是品牌的官網，把用戶體驗的正面評價，好好發揚光大。

一個設計得心思細密的用戶體驗，應該不分數碼或實體，而且，在數碼生活時代，用戶體驗尤其更勝於打廣告。

2）品牌信任感

這是一個大眾對媒體失去信任、大台失去光環的時代，再加上大量誤導、不實、誇大等訊息，都滿滿地充斥在網絡世界，後疫情時代，資訊混亂，更是弄得令人心惶惶。

正正因為資訊唾手可得，如何在這場資訊戰中獲得消費者信任，順理成章，亦成為了品牌管理者的當務之急。

消費者對品牌的信任感下滑，這個時代實屬常見。你可以找當紅偶像，於短時間内進行洗腦式廣告，吸引百萬眼球，但所謂的品牌信任，既是需要長時間深耕細作，缺乏維護的話，亦可在一瞬間毀於一旦。

在網絡時代，品牌先需要保持一定的透明度，把經營品牌信任感放在宣傳之前，無論是正面或負面，都要認真處理網絡上的群眾討論，藉此逐步建立網絡口碑，並同時透過網絡力量，將口碑放大。

消費者在決定下單的過程，都會經歷多番的網絡搜尋，包括參考其他用戶的口碑，因此，作為品牌管理者，除了官方平台，更需要在多個平台部署，並且爭取重複曝光機會，並要確保每次曝光的目的，都是為了增加消費者對品牌的信任。

品牌亦必須保持高透明度，從價格、產品、服務質素，都不應該迴避消費者的提問，甚至應該主動回應，拆解問題，作為優化用戶體驗的機會。

要持續地獲得消費者的信任，需要多方面配合，新一代消費者，更加注重品牌的「品」，產業的可持續性、對環保、社會議題等等的關注等等，都有機會帶動群眾在網絡世界的正向口碑，從而在消費者購買的決策過程中，產生正面影響。

品牌信任，相信是任何品牌、企業及機構都要認真地部署的長線經營策略。

3）得數據得天下

2021年 Apple IOS 更新至對用戶私隱有更高保障的14.6版本，Google 亦早於2020年宣佈，最快於2023年年底前，將階段性完全淘汰 Chrome 的第三方 Cookies(小型文字檔案)，數碼網絡生態，正式踏入私隱先行的時代。

兩大數碼業界王者的部署，都讓不少數碼營銷人感到焦慮，因為昔日數碼廣告的強項—程序化標靶式廣告，將會被廢武功。

未來，數碼生態圈將會重新洗牌，品牌開始要更認真地部署、經營企業的第一方客戶數據，減低過往對第三方數據作廣告投放的依賴。

此外，坐擁大量用戶消費行為的電子零售平台，又或者擁有大量線上／線下通路的客戶資訊，奉行會員制的連鎖企業，都有機會成為數碼營銷界的新貴。

當企業坐擁的用戶生活習慣，以及消費偏好的第一方數據愈多，便愈有利成為營銷投放廣告最有效的利器。

在未來，最強的品牌，背後都一定擁有最完善管理的用戶數據，並且能自我架建一套生態系統。坐擁了一定的用戶數據，亦有利品牌吸引更多跨界別的友好品牌合作，創造協同效應。

此外，廣告客戶亦會預留一定的預算，與大規模的電子商務平台，或者是網絡大賣場合作，甚至直接在這些平台，投放廣告，這將會是主流數碼廣告媒體以外，最具潛質的新媒體。

4）後疫情社交電商時代

這是一個去中心化的時代，除了主流媒體失去光環和影響力，以「產品及賣場」為中心的傳統零售及大型電商，也開始在「以人帶貨」為切入點的社交電商尋覓新出路。

在社交網絡上，無論是品牌社群、網絡紅人、或甚至是明星名人，都透過社交社群中的互動、用戶間的口碑傳播、意見領袖的影響力，為產品促成銷售。

社交電商在中國內地早已蔚然成風，小紅書、拼多多、聚划算、樂拼購等無數的平台，聚集了無數賣家和買家，分別以「拼團促銷」、「商城分銷」及「內容營銷」，三種商業模式，形成了一個獨特的社交電商零售生態。

可是，除非你目標是由香港出發，主攻大灣區市場的社交電商，否則，內地的一套營銷手法，香港未必全部適用。

首先，香港市場較小，網紅的追隨者人數有限、動員力亦有限，帶貨力更不用說。其次，香港的物流成本較高，一般消費者都不願支付運費，因此，在香港做社交電商，不能打薄利多銷這張牌，要在中高端產品領域，尋覓有一定回報的支持點。

根據觀察，疫情後，強調「香港製造」的本土網絡小店逐漸成形，於是，多了一些在網絡世界有一定支持者，早已透過直播平台和社群打交道的 KOL（意見領袖），「間中」（卻不是長期賣貨） 會向粉絲推介一些香港製造的自家製產品，當中包括美食和日用品，雖然商業規模可能較小，卻營造成另一種的網絡商機。

此外，品牌的社交網絡專頁，亦成為虛擬世界的促銷賣場，除了找明星名人助陣造勢，亦有不少品牌，會由零售店的王牌銷售員，或甚至是中小企的老闆擔大旗，透過直播進行期間限定的促銷，為市況低迷的零售市場，打開另一片天空。

5）對話式營銷（Conversational Commerce）

用網絡直播帶動的社交電商，以一點對多點的傳播模式進行，同時，因為疫情後大家減少出外，網購成為生活一部分，同時亦衍生了點對點傳播模式的對話營銷。

除了較早期出現的 ChatBot 聊天機械人，進行自動化對話，銷售人員可以借助他／她們與客戶的密切關係，以點對點的短訊模式，或者是透過視頻對話，與顧客進行個人直接對話，推介產品，從而促成銷售。

事實上，有好些國際時尚品牌的零售點，在踏入疫症後實施社交距離期間，已經透過網絡平台，讓顧客可與銷售人員直接預約，在店舖內以視頻模式，進行遙距產品推介，然後達成交易。

透過 Whatsapp、Messenger 等短訊軟件，商戶亦可以透過對話式營銷，進行量化、系統化。

事實上，坊間已開始出現一些數碼化對話溝通平台，方便銷售人員以更有系統的方式，由線上到線下，一條龍地服務客戶，由數碼到實體，跟進及管理客源，進行無間銷售。

6）D2C（Direct-to-Customer）廠家直銷電商

不少獨立廠商剛起步時，總會透過第三方的電子商城或實體大賣場，進行分銷，但要在第三方的通路突圍而出，因為競爭激烈，其實卻困難重重。

於是，隨著 DIY (自己動手做)架建購物網站的平台／工具如 Shopify 及 WooCommerce 等進一步普及，不少廠家試圖捨棄傳統的零售或分銷通路，實行去中間化，嘗試單靠自家建立官方的購物網站，透過網絡廣告，吸引顧客直接下單。

D2C 打廣告，一般不會像傳統品牌般採用明星或名人，反而，更多會由真實用家的角度出發，以生活化的社交媒體內容，作為宣傳產品的途徑和方式，廣告內容，亦大多會以用戶口碑為主。

從前的直銷市場，總會強調廠商直送、價廉物美，但這個世代的 D2C，卻主力以社交平台官方帳號，以及 Micro-Influencer (素人) 一類的素人進行推廣，營銷手法，一般較為軟性，亦講究生活風格與態度。

目前 D2C 的產品類別，多位時尚生活數碼產品，或者是潮流服飾一類，走中價路線，消費者較願意下單嘗試的產品類別。

7）戶外廣告數碼化及程序化（DOOH）

鬧市中的戶外廣告牌，本來是各大品牌兵家必爭之地，但疫情令市面人流減少，戶外廣告市場一度低迷。

但隨著戶外廣告牌的數碼化，創造了更多樣化的創意展現模式，當中包括虛擬3D影像、互動播放、AR 擴增實境等技術出現，加上人們開始陸續爭取出外，令戶外廣告的市場又再次活躍起來。

一個有趣的香港現象，就是在明星偶像的效應，或者是用戶參與的互動效果的帶動下，造就了不少戶外廣告牌於社交網絡的二次傳播效果。

因此，能否透過創意及科技說故事，從而創造二次營銷，將會是未來可見的發展方向之一。

此外，戶外廣告數碼化後，廣告投放亦將會以走向程序化。

廣告主可根據所需的目標 SOV（聲音份額）、曝光次數、接觸人數、投放時段、投放地區，進行程序化的購買和優化，一如昔日於一如網絡廣告世界的展示生態。

踏入2022年，DOOH 將會是一個充滿前景的數碼媒體範疇，但當中仍需要配合不少技術層面的教育和推廣工作，從而減低廣告客戶的心理門檻。

8）千變萬化的影片營銷

在互聯網的世界中，影片幾乎成了愈來愈多用戶的精神食糧。

但影片的模式千變萬化，在家中的大電視看2-3分鐘的YouTube影片，相比起平日在搭地鐵的時候用手機看的 IG Stories 15秒垂直短片，已經是截然不同。

從前，很多廣告主還會以為，只要集中火力，把所有資源投放在製造一支有機會Viral的網絡影片上，就是成功關鍵。

但其實，在網絡時代，尤其是在這個後疫情世代，人們多了獨處的時間，消費者跨熒幕觀看影片的行為，將只會變得愈來愈分散，愈來愈難捉摸。

最理想的做法，就是先構想在整個用戶旅程路線上（User Journey Map），根據不同的溝通階段、不同的接觸點，製作不同版本（垂直或橫放）、不同長短的系列影片。

投放的影片廣告，長打短打的各具不同功能，每個品牌或消費群效果都可能略有不同，所以，亦未必有所謂的優劣之分，廣告主必需靠監察成效，從而優化投放比例，發展出屬於自己的一套廣告投放策略。

除了影片廣告，以影片作為內容營銷的工具，亦是個別商戶應該考慮的長線策略，內容營銷不是叫你把30秒的廣告影片變成3分鐘，而是把用戶有興趣的實用資訊，上載在品牌的官方帳號，又或者，可以考慮與網絡影片內容創作者合作，製作解讀產品相關的資訊內容。

不要忘記，YouTube 是 Google 之後，最多人使用的搜尋引擎，品牌實在應該認真制定一套 YouTube 影片的 SEO (搜尋引擎最佳化)策略。

9）元宇宙時代新營銷 （Metaverse Marketing）

元宇宙所帶來的沉浸式體驗，將會成為社交網絡後，下一波的互聯網潮流，超越目前網頁瀏覽及觀看影片的網絡體驗。

VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）和 MR（混合實境）雖然並非什麼嶄新事物，卻因為疫情後的社交距離措施關係，以及5G技術的普及，從而加速了發展的步伐；此外，NFT(非同質化代幣) 和加密貨幣的風行，進入元宇宙時代，這些科技產品都成為啟動元宇宙體驗的契機。

不要以為只是宅文化產業，好像是電子遊戲等才會進入元宇宙，事實上，藝術界、娛樂界、奢華時尚界、運動用品界、甚至是房地產界等等，都已經紛紛磨拳擦掌，投入架建元宇宙世界。

在未來，品牌都需要尋求機會，在元宇宙世界中接近消費者，伸延及強化品牌的體驗，在虛擬世界，植入品牌與消費者互動。

正因為，下一世紀的消費者，他們的日常生活、工作、社交、娛樂、購物等等，都會活在實體與元宇宙世界這平行宇宙之間。

品牌化的虛擬產品，亦會陸續進入更廣闊的元宇宙世界，而並非只囿於電子遊戲的世界，甚至會進入日常社交、工作空間的生活形態，我們每個人的虛擬角色，穿著打扮、擁有的數碼收藏品，都可以成為品牌營銷的機遇。

10）當 AR 遇上5G

VR 虛擬實境眼鏡仍屬小眾玩意，除了電動遊戲、還會間中在展覽、或者是品牌展示場中，作為增強沉浸式體驗的輔助工具，或多或少，把這個佩戴裝置戴在頭上，部份朋友還是有點兒抗拒。

VR 雖然尚未普及，AR 卻行前一大步，因為一部手提電話就可以體驗得到的關係，加上早幾年前 Pokemon Go 跨世代的流行，人們對在手機啟動 AR 濾鏡，體驗3D影像與互動，相對接受度較高。

再加上，5G 網絡及其手機硬件的普及，加快了移動網絡數據的傳輸速度，令 AR 體驗更流暢、3D 影像更豐富。

疫情期間的阻隔，卻阻礙不到大家透過 AR 科技進入無邊際的元宇宙世界，有不少品牌，開始透過聊天或短訊軟件啟動 AR 濾鏡，讓消費者可以把最新的時尚服飾，隨意配搭在自己的身上；也有家居產品公司，讓你把產品虛擬地放在你的家中，讓你預視擺設效果。

此外，亦有另一些的品牌，嘗試在包裝外盒或者是產品標籤上，附上一個 QR Code，只要在手機啟動 AR 濾鏡，無需下載任何軟件，就可以展示出創意無限的產品或品牌訊息，豐富了消費者的品牌體驗。

由於這是互聯網世界以外的另一個數碼體驗，比起用戶對社交網絡或互聯網瀏覽器的私隱憂慮，心理上的防禦性，相對較少，因此，亦可能是這個注重私隱的時代，一個截然不同的數碼新機遇。

《總結》

踏入2022年，因疫情後生活模式上的轉變，我們的數碼生活亦將會繼續隨著轉型。

數碼營銷固然會依然是大勢所趨，但在不知不覺間，多種來自四方八面的數碼技術，以及用戶行為的改變，都令數碼營銷的生態，一起產生了微妙的變化。

以上列出的10大數碼營銷趨勢，彼此都幾乎息息相關，亦連繫著千絲萬縷的關係，好像個個趨勢都是重點。

但其實，作為營銷人的你，我還是建議大家應該以較宏觀的角度，分析各趨勢的可取之處，然後海納百川，發展出一套屬於自己的策略思路，而不需要急於追逐某些人有我有的潮流。

作者：Rudi Leung | Hungry Digital 創辦人 | 前HK4As數碼委員會主席，並於多家國際4As廣告公司任職創作總監、數碼及社交媒體總監、集團總經理。

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