數碼營銷101｜多姿多彩的未來廣告世界

新科技對很多人而言是一件很抽象的東西，因為新科技所能夠帶給我們的新事物，新機會，和全新的可能性，是我們從所未見的。新科技帶來的未來世界，對很多人來說，確實是難以想像。



那麼新科技為我們帶來的新廣告模式亦是一樣，什麼程序化廣告 （Programmatic Advertising）， Cookie （小型文字檔案），DSP （廣告需求方平台），令人看得一頭霧水，繼而忘記了這些新廣告模式背後的意義和各種多姿多彩的可能性。

所以我希望利用今次這個機會，為大家介紹一些精彩萬分的新廣告模式，讓我們一起大開眼界。

WRAPIFY

Uber 對的士行業起了一個重大的革命，那麼 Wrapify 也同樣地對戶外車身廣告行業起了一個基層性衝擊。

Wrapify 讓千千萬萬在美國的私家車車主加入了廣告行列。每一輛私家車都可以貼上車身廣告在街上行走。車身廣告再也不是公共交通工具的專利了。

（Wrapify 網站截圖）

更厲害的是，Wrapify 的技術可以遙距追蹤，實時計算曝光率及讓車輛跟附近的受眾們的手機直接進行互動通訊。

（Wrapify 網站截圖）

SUPPNOR

每當廣告贊助商贊助國際聯播的現場球賽，他們都會遇上了一個常見的問題，就是放置於球場週邊的商標牌是不能迎合世界各地的受眾而在直播中切換的。英國的 Suppnor 就正好解決了這個問題。

(SUPPNOR網站截圖）

利用 Supponor 的技術,，贊助商可以因應他們自己的需求來選擇他們個別想贊助的市場。而更有利的是，這種利用科技而帶來而且從所未有過的可能性，可以讓其他及更多的贊助商參與 。

BLIS

如果你曾乘坐過 Uber 的話，你便會明白到 Blis 這家英國廣告科技公司背後的技術基礎。 Blis 利用全球定位系统 Global Position System（GPS）來了解各受眾群經常到過的地方，從而判斷什麼類型的廣告，會對什麼受眾群起最有效的作用。

(BLIS網站截圖）

例如在週末經常在戶外地方、行山熱點、跑步徑和沙灘上出現的人士，他們很有可能會對一些運動用品特別感興趣。又例如，對一些經常在置地廣場和 ifc 出入的人們，高級名牌大多會是他們受寵之物。

VOLTA

電動車的普及是有目共睹的。 大家又有沒有想過，在電車普及之後，廣告投放又會起了什麼突破式的轉變？

VOLTA 這家美國廣告科技公司認為，每一個充電的時刻，就是服務客戶和與客戶們溝通的一個最好機會。

(VOLTA網站截圖）

所以 VOLTA 就在美國各地，建立了可供投放廣告的充電站，內設大型螢幕，亦帶有客服視像功能。

能源補給這一個行業，已經變得不再是燃油公司的專利，也不再單是用作補給能源那麼簡單了。

NOVA

很多人認為，利用社交媒體來做推廣，信息可以來得自然一點，令受眾更容易受落。但可惜社交媒體的接觸面是有限的。相反而言，傳統廣告渠道的接觸面是廣的，但廣告形式卻是比較老套 。

(NOVA網站截圖）

NOVA 這家加拿大廣告科技公司的技術，就是把社交媒體和傳統媒體的長處二合為一，讓廣告利用社交帖子的模樣，顯現在廣泛的傳統媒體的版面上 。NOVA 讓社交帖子不再侷限於只在社交平台上顯示，社交帖子從此可以延伸到其他各大媒體的版面上了。

更令人更難以置信的是，整個轉換過程是自動化的，減省了很多人手上的需求。

總結

這五家在不同國家的廣告科技公司，不約而同地把他們個別的領域改良，甚至改造。

而在你自己的業務領域裏面，又有什麼值得改良和改造的呢? 我們也可以利用這個機會細心想想 。

作者：潘子明先生 （Jimmy Poon） - BLIS Media 香港業務行銷部主管和 HOTDESK Asia 經銷業務拓展總監。潘先生擁有超過 25 年數碼媒體經驗。他曾經負責協助盟博業務 （Interpublic Group Mediabrands） 的迅速擴張，並監管 Lab 和 Greenhaus 在中國市場的營運。潘子明先生最初涉及移動行業，自1996年起先後任職於 Omnicom Media Group （OMG） 的 DDB、Tribal DDB 及 Rapp Collins 公司的亞太區職位。他在亞太區任職期間，在營銷及數字領域建立了一套專業技能並推廣至整個大中華地區。潘子明先生是2019-2022年 IABHK 廣告技術及程序化廣告委員會成員。

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