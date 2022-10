IAB HK數碼大獎新登場 表揚本地傑出數碼營銷項目及機構

後疫情時代的數碼轉型是香港甚至全球的大趨勢,而數碼營銷是當中的關鍵之一,可以為企業推廣業務甚至塑造品牌。IAB HK 作為香港最活躍的廣告協會之一,將於今年舉辦首屆數碼大獎 (IAB Hong Kong Digital Awards) 以表揚數碼營銷行業內傑出的本地數碼作品及機構,冀更進一步推廣數碼營銷及促進業界人士交流,使數碼營銷更普及和創新。如IAB HK聯合主席林慧敏及李慧嫻表示:「我們將開始一個新的里程碑,把IAB HK打造成頂尖的數碼頒獎平台之一。」



IAB HK數碼大獎將邀請所有創意、設計或媒體機構、廣告商、社交平臺、支援技術商、供應商、平台等參與,以展示各品牌及營銷機構的數碼作品。作品 (包括全球和區域)須於2021年7月1日至2022年7月31日期間在香港向公眾展示才可參與是次獎項。

獎項設有四個類別,分別為最佳數據分析及應用獎(Best use of Data & Insights)、最佳創新內容策劃獎 (Best use of Content Innovation)、最佳程序化廣告應用獎 (Best use of Programmatic Advertising)和最佳影片應用獎 (Best use of Video)。作品提交日期由2022年8月1日 (星期一)起至2022年10月31日(星期一),各公司可到IAB HK網頁提交申請,並按指示提交相關文件。

作品將由來自IAB HK執行委員會及工作委員會成員、頂級品牌管理人、業界及學術界專業人士組成的24位評審團進行評分,他們都是各個獎項類別中優秀的數碼營銷業界代表,令人期待。評審團將對每個類別的所有參賽作品進行公平評選,並根據評分標準從四個類別選出金獎、銀獎及銅獎,再根據四個類別的最高分數、在年度裏得到最多獎項及最具影響力的作品中選出【年度最佳數碼廣吿大獎】。 以下是一些評審成員名單 (排名不分先後):

林國誠先生 - 香港移動通訊有限公司個人流動通訊業務董事總經理

倫潔瑩女士 - Facebook大中華區Creative Shop主管

李慧嫻女士 - Head of Agencies & Domestic, Google Hong Kong (IAB HK 聯合主席)

司徒廣釗先生 - 香港互動市務商會會長

林慧君女士 - 嘉里建設可持續發展及傳訊高級總監 (HK2A主席)

袁文俊博士 - 冠思控股有限公司行政總裁 (香港大學客席教授)

曹天麗女士 - 麥當勞香港首席市場策略及數碼體驗官 (HKMA數碼營銷會執行委員)

黃光銳先生 - M&C Saatchi Spencer首席執行官及首席創作總監 (香港廣告商會前主席)

曾錦強先生 - The Bees Group創辦人及行政總裁 (HKMA數碼營銷會前副主席)

鍾廣德先生 - ViuTV總經理

有關IAB HK

IAB HK 為非牟利協會,致力於發展數碼營銷、人才培育和幫助香港的廣告和營銷人士使用數碼技術。IAB HK 一直是香港最活躍和最具影響力的數碼營銷協會之一,擁有近 100 家公司會員,當中有媒體、廣告平台、代理商、品牌公司等。創始成員包括comScore,Meta,Google,RedLotus,南華早報及Yahoo! ,並與PwC為合作夥伴。