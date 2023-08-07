革新醫療服務體驗！一站式線上輪候、預約、診症平台面世

對香港人來說生病最怕什麼？除了是生理上不舒服外，最怕就是花時間！香港打工仔工作繁忙，請病假到診所排隊求醫要「過五關斬六將」，不少人更會犧牲午飯時間看醫生。有時只有輕徵症狀，但為了見醫生5分鐘，候診連配藥卻等足1小時，亦令人十分忟憎！最近AXA安盛推出升級版一站式醫療服務平台，可以用手機預約門診及選擇網上看診，為大家帶來最方便快捷的診症體驗，以下立即為你解構！



香港人看醫生難處多多 線上診症平台興起

網上群組所見不少在職父母都會大呻工作忙碌，又要照顧小朋友，不小心生病都怕要花大量時間候診看醫生，有部分人情願自行購買成藥，以便盡快重投工作。但其實自行購買成藥，不看醫生，隨時都要冒上藥物安全的風險，加上如果病情較重，始終需要醫生的專業診斷。亦知道不少人往往到下班後才有時間去看診或致電診所預約，卻已過了診所的辦公時間。

香港人要看醫生真的如此困難？疫情後，遙距醫療逐漸於全球普及，不少人都了解到生病時到診所候診， 除了失去休息時間，更會增加交叉感染風險，所以大眾亦越來越接受視像會診。然而要找一個全面、專業又可靠的線上診症平台，大家可能都不知從何入手。最近AXA安盛透過Emma by AXA應用程式升級了他們的「Dr@Live線上會診室」，以下就為大家推介！

節省輪候時間！升級版「Dr@Live線上會診室」靈活照顧你的線上線下醫療需要

講到夠全面，一定要介紹AXA安盛最新升級的「Dr@Live線上會診室」（下文簡稱為Dr@Live），因為Dr@Live除了線上會診，更貼心兼顧你線下預約門診的需要，免卻親身到門診登記，及減少診所內等候的時間！

合資格AXA安盛僱員福利保單的成員可於Dr@Live即時於線上輪候門診，到指定籌號才輕鬆到診所應診，而且Dr@Live更特別配以電子提示功能，提醒你不要錯過看醫生的時間！同時大家亦可根據自己的需要，於Dr@Live靈活選擇線上或線下服務，若然當日想留在家中或公司，你亦可以選擇輪候遙距診症。總括而言，由尋找醫生、診症到配藥都可以經Dr@Live於線上輕鬆完成，大大節省求醫所需的交通、輪候時間 。加上其線上預約，最快可以預約下一個工作天的專科診症，大家即使有急切需要都不用怕等得太久。

新增中醫、精神科醫生線上會診！藥物即日送達免運費

不少人公司醫療保險的醫生網絡都沒有太多選擇，而且因為對網絡內的醫生質素沒有信心，情願不使用公司醫療保險。AXA安盛龐大及專業的醫療網絡擁有超過3,000名涵蓋不同專科的醫療服務提供者，遍佈港九新界，總有一間在你附近！Dr@Live最新更加入中醫、精神科醫生線上會診服務，全方位照顧不同醫療需要。

另外，亦有人會擔心網上診症取藥的時效性，怕要看症後數天才可領取，Dr@Live的新升級「e 藥快」服務就大大縮短藥物配送時間至即日送達，運費更全免。除了配送藥物，醫生轉介信亦能一併送到府上，令你安心於家中休息養病！

AXA安盛Dr@Live升級功能及服務，打造一站式健康管理新體驗，讓你可以輕鬆獲得適切的醫療諮詢及藥物，享受便捷的數碼醫療服務，即到https://www.axa.com.hk/zh/dr-at-live了解更多服務詳情！

註：「Dr@Live線上會診室」服務只適用於指定AXA安盛香港僱員福利保單，受條款及細則約束，詳情請參閱Emma by AXA應用程式的「Dr@Live線上會診室」。

（資料及相片由客戶提供）