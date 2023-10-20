雲霄上命懸一線分秒必爭 國泰機組人員憑專業挽救3歲小生命獲殊榮

一個愉快的旅程，由踏上飛機的一刻開始。然而，相信不少人都曾經經歷過，在旅程中遇到突發情況，只有自己去面對時一定會感到徬徨無助。有時候，一個熱心的舉動或一個微不足道的關心，已經能夠讓旅客感到安心，在危急情況下甚至能挽救生命。國泰每年均舉辦頒獎禮，肯定同事的努力和貢獻，表揚他們熱誠用心、擁有專業精神，在遇上突發事故亦能冷靜應對，協助每位乘客得到妥善安排和處理。今年共有逾千五位名同事被提名，當中有20組同事獲得Niki及Betsy獎項，讓我們一起看看這些熱心助人的故事！



國泰所有機組人員都要通過無數的評核才可以成為一流的機組人員，盡心服務每一位乘客。（圖片由國泰提供）

在旅程中，萬一不幸遇上危急事故，實在令人感到不安。這時幸好有一班專業的機組人員，處變不驚，熱心幫助乘客，以下分享2個在機艙發生的真實故事，不但展現了國泰機組人員的專業精神，亦反映出公司優良的企業文化和嚴格培訓的重要。

最漫長的8小時航班 3歲童命懸一刻分秒必爭

由香港飛往英國倫敦只需8小時機程，但這一趟卻像幾日幾夜般漫長！因為這班客機上，有一名3歲的男童出現突發性呼吸急促，看見兒子辛苦的樣子，旁邊作為母親就更難受，更是手足無措。機艙服務員Niki就在這班機上，她形容當時發現男童已經開始呼吸困難，透不到氣，隨時都有生命危險，於是立即聯絡醫療團隊尋求專業意見，了解正確的應對方法及提供急救。

機組人員因為傑出的表現，獲得公司的嘉許和肯定，頒發Niki and Betsy獎。（圖片由國泰提供）

對於仍在發育階段的小朋友來說急性呼吸急促是十分危險，有機會導致肺積水或更嚴重情況，因此急救需要爭分奪秒！Niki說：「醫療團隊決定為男童『聞氧氣』，不過遇到極大挑戰，就是男童十分抗拒戴上氧氣面罩，甚至拔除手指上監察血含氧量的儀器，因此情況一直沒大好轉。」男童的問題已難處理，同行的媽媽情況亦不理想，傷心之餘，也責怪自己帶年紀尚幼的孩子上機。因此機組人員不單要一邊安撫男童，還要照顧母親的情緒，也要分配人手，維持其他乘客的服務，所有問題都刻不容緩。

當時還有另一位機艙服務員Sonal Sud在場，她形容這是她工作中最難忘的一次，：「原本8小時的航班變得很漫長，我要從旁安撫小朋友和母親，又要不斷分散他們的注意力，過程絕不輕鬆！」時間一分一秒的過，氧氣樽用完一支又一支，究竟是否可以在氧氣用完之前抵步嗎？幸好最終航班順利抵達，男童和母親亦即時轉交至當地的醫療機構。Sonal Sud亦負責聯絡男童的父親，完成後才讓所有人都如釋重負。

經歷這件事情後，並沒有把Niki和Sonal Sud嚇怕，更不約而同地對機艙服務員的工作感到自豪。Niki表示，「雖然工作很有挑戰性，不時都會遇到突發情況，但每個機組人員都受過專業培訓，相信只要靠團隊合作，所有問題都可以一一解決！」而他倆和其他機組人員亦同獲國泰頒發Niki and Betsy獎，表揚他們無私和傑出的表現。

國泰集團行政總裁林紹波（圖片由國泰提供）

團隊精神半空拯救生命 臨危不亂安慰同行人

突發情況，隨時都會在機艙內發生，作為提供專業服務的機組人員須時刻裝備好自己。在一班前往法蘭克福的夜機上，機艙服務員一如以往為乘客服務，突然接到一名男士求助，他發現同行的妻子在機上暈倒，因此感到不知所措。機艙服務員便即時聯絡醫療團隊尋求專業意見及徵召有醫學知識的醫生乘客，立即為女乘客進行心肺復甦及取出機上的心臟除顫器，嘗盡方法為她進行急救，同時資深的機艙服務員亦將緊急情況匯報給機師。

要成功處理機上大大小小的問題，團隊合作十分重要，令機上的乘客可以有舒適而且安心的飛行旅程。（圖片由國泰提供）

正當機師考慮為女乘客緊急降落附近的機場時，其他機組人員亦沒有鬆懈，除了維持機上的秩序外，亦不忘安慰旁邊的丈夫，給予支持。一般人往往只會顧及患者的情況，卻忽略了身旁的人，其實心靈上的打擊，有時比身體上的傷害更折磨。最終航班降落法蘭克福機場，機組人員立即將妻子轉交至當地專業的醫療團隊，讓她得到適切的急救及照顧，臨危不亂及熱心助人的精神，使團隊成功於半空中拯救生命！

情況雖然危急，但機上仍井然有序，充分表現出群策群力的團隊精神。除了有賴機組人員的默契和合作外，他們背後亦熟習一套緊急應變方法。因為每位機組人員每年都需更新及重新考核這套系統，才獲批准上機工作，過程既專業又嚴謹，事件亦證明了這套系統行之有效，他們專業而臨危不亂的表現，獲國泰頒發Niki and Betsy 獎項，實至名歸。

嚴謹工作培訓 成就專業團隊

在一般人眼中，機艙服務員的工作簡單而且重複，不過可以周遊列國、增廣見聞，成為無數人心中的「理想職業」。不過卻很少人知道他們的工作具有很大挑戰性。3萬呎高空上，萬一遇上事故，就只可以靠機組人員的專業判斷與臨危不亂的靈活應對，既要立即進行拖救，同時要維持其他乘客的服務質素。除了要有強大的心理質素之外，亦要有足夠的訓練，好讓他們可以面對任何事故時都可以保持尊業的態度。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩（圖片由國泰提供）

國泰為了讓前線機組人員可以時刻應付各類型的突發事件的同時，保持專業的服務態度，公司制定了一套培訓課程，每名機艙服務員都要熟習這套流程，包括危急處理、安全訓練、團隊精神等，令工作時保持專業水準，並以同理心對待每一位乘客，展現優良的公司文化，而且有賴每一位同事在工作時都能「行多一步」，熱心幫助乘客解決問題。每年國泰都會舉辦Niki and Betsy Awards頒獎禮，嘉許一班有工作熱誠的同事。