數碼營銷101 | 如何運用音樂串流平台釋放數碼音樂的潛力

有沒有想過音樂也可以個人化，把你的個人特性和喜好再大眾面前顯現出來？而作為走在最尖端的市場營銷人，你又有沒有想過音樂可以幫你的品牌和你所選定的受眾連在一起並產生共鳴？



從很久以前，音樂已經是品牌推廣不可缺少的部份。在數碼時代之前各大品牌已經和不同的歌星在推出電視廣告時加上廣告歌，包括我們熟悉的80年代陽光檸檬茶廣告歌，到90年代和記用上黎明的廣告歌。今天的數碼時代，電視已慢慢變了非主流，手機和互聯網已經是生活上的必需品。從社交媒體到手機遊戲，大家花上大量的時間沉醉於不同的平台上，而裏面的廣告更是無所不在。當中傳統的圖片(Display)和視頻(video)這種視覺為主的廣告亦都一直被視為市場營銷人員的首選渠道。然而，持續的視覺轟炸導致消費者渴望尋找新的平台作為休息空間。音樂串流平台正正填補了這個空間，並且正在改變品牌與觀眾連接的方式。那為什麼音樂能夠得到比其他內容更多的關注？三年的新冠肺炎已經改變了大家對內容的消費模式。由於有旅行和外出限制，令到電話和電腦的用量大幅增加。

Spotify的研究表示，79%的觀眾轉向音樂以對抗屏幕疲勞，而70%的Z世代認為音樂在新冠肺炎期間幫助他們減少了孤獨感。當疫情過後這些趨勢仍在持續，因此Spotify全球的使用量也節節上升。

因此近年許多品牌已經意識到音樂串流平台的潛力，並且開始着力把品牌推廣與音樂融入。著名的音樂平台如Spotify正在帶領這場變革，證明音頻(audio)可以成為品牌和市場營銷人手中的有力工具。當中不同領域的國際大品牌如麥當勞、KFC、Pepsi、YSL等都在世界各地和Spotify合作推出破格的推廣活動。

為什麼品牌對音樂串流平台感到吸引？

與圖像不同，音頻廣告更能夠以溫和滲透的方式為用家提供個人化體驗，並且能夠與聽眾建立更深層次的情感連接。例如Spotify每月有超過5億用戶，在音樂串流平台有着全球領導的地位，並且對觀聽眾的偏好有全面的數據和理解。通過AI，Spotify將這些數據整合成不同的分類，使品牌能夠精準地向聽眾發送個人化的廣告。除了一般的年齡和性別分類外，Spotify更可以從音樂喜好，使用時段和甚至更精準的分類，將個人化的廣告推送給用家。

研究指出，音頻廣告增強了對廣告印象高達3.5倍，並對品牌知名度提高了 1.8倍。證明了音頻廣告在提升品牌形象的重要性。

給大家分享一個很好的例子，馬來西亞的KFC 在推出以waffle代替傳統麵包的Zinger Waffle Burger時希望擺脫大眾對漢堡的刻板印象，讓客戶享用時能感受到和一般漢堡與別不同的享受並Spotify合作推出了"No Label"的推廣。” No Label” 的意義就是要針對非主流和勇於嘗試新事物的客戶。首先利用Spotify的數據分析和深度學習算法，鎖定對有非主流音樂品味的粉絲並且根據性別、年齡、喜愛音樂類型和使用時刻等屬性，設定成為五種不同的類別，在針對性地投放五種相應的音頻廣告。

這場推廣活動在馬來西亞取得空前成功，在消費者中引起了強烈的共鳴，增強了大眾對肯德基Zinger Waffle Burger品牌的認知度和喜愛度。活動取得了令人印象深刻的結果：對品牌的頂層認知度增加了14%，店鋪訪問量增加了17%，音頻驅動的品牌認知度最高達到了75%，品牌喜愛度提高了8%。

Spotify 能在串流平台市場上脫穎在於能夠無處不在（Ubiquity）、個性化（Personalization）和免費增值（Freemium）。而外國品牌早已和Spotify平台合作以音樂為基礎作出推廣，運用數據和AI帶動線上線下的互動並獲得非常出色的效果，隨著人工智能的興起及新世代追求個人化的生活方式，相信於串流平台如Spotify 的音頻廣告亦會變成流行趨勢。

作者：Aleph Holding 香港及台灣區總經理呂政燊

Alex 在數位媒體和科技行業擁有豐富經驗，在過去的20年致力為各個國際媒體和科技公司提供業務發展和數位行銷諮詢服務。近年來，Alex積極代表Spotify、Reddit等不同的國際平台，在香港和台灣市場上推廣它們的服務並為不同品牌提供創新的廣告解決方案。他熱衷於破格和創新的推廣策略，大幅提升品牌知名度及最大化品牌的價值和影響。

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