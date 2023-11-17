數碼營銷101 | 從短視頻到社交商務掌握社交媒體最新玩法

根據 Statista的數據顯示，2023年全球互聯網用戶將達到51.8億，其中社交媒體用戶達到48億，約佔全球互聯網使用者的92%。 而在Similarweb的統計中，2022年全球流量前十的排名榜被社交媒體分去半壁江山，全球互聯網使用者每天在社交媒體上平均使用時間達到151分鐘。 社交媒體成為了現時的重要管道，其中以短視頻行銷及社交電商（Social Commerce）成為不容錯過的行銷陣地。



何謂短視頻行銷？

短視頻行銷是一種利用短時長的視頻內容來進行產品或品牌推廣的行銷策略。 它是通過製作輕鬆有趣的視頻內容，以快速、直觀、有趣的方式吸引目標受眾，並傳達品牌或產品的核心資訊。 短視頻通常在幾秒到幾分鐘之間，適應了現代社交媒體和行動裝置的使用習慣。 其內容的豐富度和創新度可以不斷吸引大量使用者，更可以在短時間內深度觸達使用者，創造了更多不容忽視的商業價值。

短視頻行銷的發展

以TikTok為例，TikTok發佈於2017年，雖為社交媒體平台中的後起之秀，但卻開啟了全民短視頻時代。 以短視頻作為主軸，TikTok僅用6年時間便覆蓋全球超200個國家和地區，擁有超15億人月活用戶規模。 老牌社交媒體平台YouTube和Meta在2021年緊跟其後，發佈YouTube Shorts及Reels。

Social Commerce的誕生

除短視頻外，社交媒體在近年亦有其他演化，其中社交電商（Social Commerce）為傳統電商模式增加更多可能性。 Social Commerce是指結合社交媒體和電子商務的商業模式，它利用社交媒体平台的社交功能和廣闊的用戶群，將購物和交易的過程融入社交體驗中。 在社交媒體開店，品牌能利用已建立的電商配套（如：支付、產品簡介等），整體時間投入及技術要求比設立網站更低，有些平台更可以負責把商品運輸到顧客手上， 品牌能以低成本打造一個全新及平坦的銷售路徑，Facebook Marketplace、Tiktok Shop、Instagram shop 等應運而生。

短視頻及Social Commerce帶來什麼商機？

短視頻營銷的好處能以三個字概括：「快、準、精」。 透過聲畫結合，加上視頻長度限制， 品牌及產品信息可以更精煉的方式傳遞。 品牌更可邀請KOL及KOC製作視頻推廣， 不單有多樣化的創意，更能迅速匯聚有共同興趣、外套、關注的人群在一起，快速提升品牌认知和信任，提升購物意欲。

引起興趣及關注後，如何有效地達成轉化一直以來是重要課題。 配合Social Commerce，品牌可以開闢一個全新銷售路徑。 當用戶觀看短視頻，對展示的產品感到興趣，可以直接在社媒上瀏覽及訂購相關產品，可減少轉化路徑的接觸點，比傳統的引流模式快捷方便。 亦可以透過銷售分成， 令KOL及KOC 更有動力推廣。 從建立店舖、配合KOL及短視頻等推廣產品、並完成支付及訂購，短视频及Social Commerce讓品牌在社媒上輕易地打造無縫購物體驗。

短視頻及Social Commerce爆發力

短視頻及Social Commerce的生態為電商帶來了新一頁，眾多品牌開始在嘗試在社交媒體上設立店舖。以Maybelline為例，成功透過Tiktok Shop達成 3900 多次交易，而且廣告投資回報率高達3.8。最近因「光速帶貨」而爆紅的抖音KOL鄭香香，憑平實而溫柔聲線只說產品定價，據一些第三方平台估算能在7天內達到1億的銷售額。

(引自抖音Maybelline專頁，Maybelline的短視頻及Tiktok shop 示例)

短視頻行銷和社交電商確實為品牌帶來了許多商機和機遇， 兩者相輔相成，令社交媒體不只是互動、引流的地方， 更可成為品牌帶來銷售的新藍海。

作者：海納互動科技有限公司重點客戶部副總裁盧家偉

Coleman在Digital Marketing 領域富有十年數字經驗，在全球市場上為各行業的客戶提供數字解決方案的咨詢服務。他在不同的關鍵領域，如Programmatic Buying、Data Measurement 等，擁有全面的經驗。擔當著線上營銷代理的角色，他成功地幫助客戶將在線潛力轉化為業務績效。

Coleman於2017年加入HiNA Technology，成為創始團隊的一員。HiNA Technology是一家精品線上營銷代理商，提供高度定制的解決方案。自2017年成立以來，HiNA成功支持了600多個客戶，包括天貓、抖音、OPPO、Farfetch、HONOR 等。 Coleman負責帶領重點客戶團隊的領導工作，為客戶探索海外市場的機遇。在加入HiNA之前，他曾在Google的DoubleClick團隊從事Data Tracking、Search Management和Programmatic Buying工作。在DoubleClick團隊的時間裏，他幫助各行業客戶和廣告代理應用廣告技術解決方案。

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