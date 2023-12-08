數碼營銷101 | 後疫情時代線下回暖 廣告營銷如何打好O2O組合拳

新冠疫情的結束讓人們逐漸回歸正常生活，其中一項明顯變化是許多消費者從線上回歸到線下實體店舖購物。這為不少企業的廣告營銷策略帶來了新的挑戰，需要更注重接觸線下目標受眾之餘，同時亦要有效地將實體店鋪人流轉化成店內的實際銷售。筆者將在下文介紹一些行業內流行的策略，從廣告營銷的角度，幫助企業在後疫情時代打好O2O組合拳。



1. 線上廣告投放與線下實體店鋪流量的測量

通過線上流動裝置的廣告投放，廣告主可以精確觸達目標受眾，並追蹤他們的廣告互動行為，例如，通過廣告點擊和轉換追蹤，可以了解廣告對於顧客到店消費的影響。使用位置感知技術，如經緯度、Wi-Fi定位、藍牙訊號等，可以準確測量客流量和行為。通過將線上廣告數據與店鋪流量數據進行對比分析，企業可以評估廣告對客戶流量的影響。同時，線下實體店的客戶流量數據，又可以實時反映線上廣告的投放表現，並讓你能適時作出優化，實現一個O2O的循環。

通過在廣告中提供獨特的優惠券或促銷代碼，可以追蹤廣告成效。顧客在實體店購物時使用優惠券或促銷代碼，企業可以追蹤到具體的購買來源，並進行分析。這種方式可以幫助企業了解哪些廣告渠道或媒體對客戶流量的貢獻最大。

更進一步，對於某些行業，如快速消耗品和零售，通過會員制度數據，將會員賬號ID與廣告ID對應，即可以在不侵犯消費者私隱的基礎上（即不使用如郵箱或電話號碼等私人資料），進行廣告投放並轉化到店內消費。

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2. pDOOH廣告的應用

pDOOH（Programmatic Digital Out-of-Home）廣告是指在線下公共場所使用電子屏幕和顯示技術進行廣告展示的方式。企業可以在商業中心地段、交通樞紐、購物中心等人流密集的場所投放DOOH廣告，吸引消費者的目光，增加品牌曝光。pDOOH廣告的優勢在於能夠靈活地呈現多媒體內容，搭配動態影像、音效和互動元素，提供豐富的廣告體驗。同時，pDOOH廣告與傳統的線下廣告牌相比，還具有人群定向、即時更新和數據統計等特點，方便企業追蹤廣告效果。同時，通過移動設備上的brand lift study 調研問卷投放，亦可測試到戶外廣告投放對於品牌提升的效果，做到有的放矢。

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在後疫情時代，企業應該密切關注消費者行為的變化，並適應新的市場環境。結合線上和線下營銷策略，打出一套O2O組合拳，將成為企業獲得成功的關鍵。

作者：LoopMe大中華區業務拓展經理張筱曦

Isabel現擔任LoopMe公司大中華地區業務拓展負責人，向LoopMe北亞太區董事總經理Bernard Fung匯報，一度負責大中華地區的業務拓展、客戶以及合作夥伴的戰略製定和執行。此前，Isabel 曾任職於多間國際及本土媒介代理、品牌咨詢、世界500強企業的營銷工作，對於整個行業生態有著較為深刻的認識。

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