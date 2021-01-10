【歷史探秘】古代中國文人筆下的南方冬天

受到寒流影響，各地氣温驟降，如台灣這般往年冬天少有下雪的地區，也迎來2021年的第一場初雪：台北陽明山、宜蘭太平山於1月8日紛紛變成銀白世界。

對於不容易看到雪景的南方人來說，這難得的降雪當然要好好追雪觀景一番，就算戶外氣温再低，也澆不息南方人賞雪的熱情。古往今來的文人寫下不少讚美南方冬日的詩作，南方究竟哪裏特別？

2021年1月8日，位在台灣宜蘭的太平山成了一片銀白世界。（中央社）

中國大陸北方的冬天，由於落葉加上層層積雪覆蓋，缺少生機。相對較温暖的南方，即便是冬日也依舊綠意盎然，雖然近年不少網友表示北方的乾冷是「物理攻擊」，南方冬天的濕冷是「魔法攻擊」，但整體來看，南方的冬天還是比較温暖的。

像是唐代詩人白居易（772－846年）的詩作《早冬》，可以一窺農曆十月江南初冬的天氣有多麼温暖：「十月江南天氣好，可憐冬景似春華。霜輕未殺萋萋草，日暖初乾漠漠沙。老柘葉黃如嫩樹，寒櫻枝白是狂花。此時卻羨閒人醉，五馬無由入酒家」。

生於河南的白居易，因貶官曾到江州（今江西省九江市），宛如春天的南方冬日景色讓他印象深刻。除此之外，白居易還曾寫《負冬日》，描述冬日的暖陽：「杲杲（音稿，明亮的樣子）冬日出，照我屋南隅。負暄（形容陽光温暖的樣子）閉目坐，和氣生肌膚。初似飲醇醪，又如蟄者蘇。外融百骸暢，中適一念無。曠然忘所在，心與虛空俱」。

明代陸治《雪後訪梅圖》。（網絡圖片）

白居易相當鮮活地描繪出冬日曬太陽的閒暇，而這樣的情景大約在南方較容易看到。今日網友在比較中國南北方的冬天差異，也能看到南方的暖陽對於南方人有多麼重要，還專門編出了段子：「北方人的冬天：外面好冷啊，我們趕緊進屋吧；而南方人的冬天則是：屋裏好冷，我們出去曬曬太陽」。

南宋詞人韓元吉（1118－？）則對江南冬日的臘梅情有獨鍾，詩作《菩薩蠻．臘梅》：「江南雪裏花如玉，風流越樣新裝束。恰恰縷金裳，濃薰百和香。分明籬菊豔，卻作粧梅面。無處奈君何，一枝春更多」。

宋代郭熙 《雪後訪梅圖》。（網絡圖片）

由於緯度氣候，中國大陸南方的嶺南地區（廣東省、廣西省與海南省），還有台灣的四季變化並不如北方分明，更難見到降雪美景。不過台灣於清代時期，因恰逢小冰河期（1550－1770年，其中1650－1700年最寒冷），不少來台文人留下相當難得的降雪文獻。

重新編修《台灣府志》的高拱乾，與遷居入籍台灣的舉人王璋，皆以詩紀錄北台灣基隆的降雪景色，不約而同以《雞籠積雪》為題：「北去二千里，寒峰天外橫，長年紺雪在，半夜碧雞鳴。翠共峨眉積，炎消瘴海清；丹爐和石煉，漫擬玉梯行」、「雪壓重關冷，江天儼一新。乍疑冰世界，頓改玉精神。瘠壤皆生色，空山不染塵。寒光如可借，書幌歷冬春」，如實描述已成冰雪世界的基隆。

即使到了冬天，南方依然綠意盎然，於此時此地綻放的梅花，也少了於冰寒盛放的韌勁。圖為台灣桃園蔣公銅像公園梅花。（林君穎╱多維新聞）

根據《福建通志台灣府》的記載：「癸亥（1683年），十一月，雨雪，是夜冰堅厚寸餘，冰雪台灣從來未有」可知基隆這場大雪發生於1683年，恰好與施琅（1621－1696年）攻滅明鄭同一年。這一年冬天南方的降雪範圍遍及中國大陸的福建、廣東與海南非常廣泛，中國史學者將其稱為明清小冰期，可與蒙德極小期（1645－1715年）對應。

通過文人的詠雪詩作，可以感受到南方冬天的特色，與白茫茫一片的北方有着不同的風情；而閲讀歷史文獻能多少得知過去南方的氣候變化與降雪紀錄，將詩作與文獻相結合，將會對南方的冬天有更深一層的認識。