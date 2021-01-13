歷史探秘｜踏雪尋梅　歷代文人筆下的雪與梅花

2021年元旦，在接連不斷、夾帶大量水氣的寒流影響下，過去少有降雪的南方地區，紛紛飄起白雪。說到雪，就會想到一種植物—梅花。早前曾在歐美社群網站爆紅、華人世界家喻戶曉的金曲《一剪梅》，其歌詞「一剪寒梅，傲立雪中」是一個例子；翻開古代文人描繪冬天的詩詞、描述梅花的詩作，也不難發現雪與梅花時常一起豐富了冬天的景緻，也讓冬天代表的梅花，比起春蘭、夏荷、秋菊更添詩意，但其實雪與梅花的相襯，是在唐代以後才開始的流行。

雪與梅花一同豐富了冬日景色。（VCG）

梅花的特質

梅原產於中國，花期為冬末或早春，故稱冬梅、春梅，其花色多白、粉紅。在中華傳統文化裏，梅與蘭、竹、菊合列為「四君子」，和松、竹並稱為「歲寒三友」。梅花耐寒的特性，使其在中華文化裏佔有重要的一席之地。但在周代，梅與雪還尚未有緊密的連結。

古人觀察萬物，自然也發現梅的生長特色，而將其拿來進行文學創作，比如《詩經．召南．摽有梅》：「摽有梅，其實七兮」、《詩經．小雅．四月》：「山有佳卉，侯慄侯梅」等。不過《詩經》中所提到的梅，並非後人熟悉的梅花而是指果實－梅子，周代詩作着重描繪其果實，賦予許多象徵意義。

元代王冕《墨梅圖》。（百度百科）

唐代以前 梅在詩詞作品的形象

要到魏晉南北朝以後，人們才開始注意到梅樹所盛開的花朵。魏晉時期文學詩詞中的梅，逐漸擺脱周代以來的梅果刻板印象，轉而以梅花做為作品的主要歌詠對象。梅於早春開花的高潔淡雅姿態，開始被文人所欣賞，因此創作於南北朝的梅花詩，多帶有早春意象。

比如南北朝時期的詩人何遜（480－520年）《詠早梅詩》：「兔園標物序，驚時最是梅。銜霜當路發，映雪擬寒開。枝橫卻月觀，花繞凌風台。朝灑長門泣，夕駐臨邛杯。應知早飄落，故逐上春來」，內容緊扣梅花花期早開早落的特性，描述其在霜雪中獨自綻放與凋零的姿態。

同時期的詩人謝燮（525－589年）《早梅詩》：「春故早發，獨自不疑寒。畏落眾花後，無人別意看」。而謝燮的詩中更不見「梅」字，更別出心裁用擬人的手法，描述不畏嚴寒的梅花，以此抒發詩人自己懷才不遇的情感。

雖然這兩位詩人不約而同以「早梅」為題，但對於梅花外型、香氣並無過多着墨。可以發現魏晉南北朝時期的詩作，多直接以梅花之花期進行書寫，《詠早梅詩》雖然雪與梅同時出現在詩句中，但尚未形成後世文人將兩者相襯的描述手法。

唐代詠雪詩中的梅花

到了唐代，在當時文學主流－唐詩的影響下，梅在眾多的唐詩中有了不同以往的描繪，以及文化意涵的塑造，這些都加深了梅的美感與藝術價值，雪在詩中也與梅花相襯，共同構築出冬天景色及詩意。翻開唐代詩人的作品，可以看到梅花與南北朝時期大不相同，而有顏色、香氣等對比。像是詩人杜甫（712－770年）的詩作《江梅》：「梅蕊臘前破，梅花年後多。絕知春意好，最奈客愁何？雪樹元同色，江風亦自波。故園不可見，巫岫鬱嵯峨」，杜甫通過梅、雪與江，帶出一片絕美的冬日景色。

詩詞作品中經常能看到雪與梅花的相襯，但其實這是唐代以後才開始的流行。（VCG）

此外，梅花在柳宗元（773－819年）筆下，呈現出與南北朝不同的審美視角，《早梅》：「早梅發高樹，迥映楚天碧。朔吹飄夜香，繁霜滋曉白。 欲為萬里贈，杳杳山水隔。寒英坐銷落，何用慰遠客」。同樣形容早春綻放的梅花，柳宗元着墨的方式與南北朝詩人大不同，他藉由描摹梅花的香氣與顏色，凸顯梅花獨有的風韻，更在詩中展現出梅花傲立雪地、迎向天空的積極面，這和魏晉南北朝時，梅常是默默沉受霜雪的姿態大相徑庭。

魏晉文人通過觀察自然，將於寒冬中綻放的梅花與白雪一同放入詩句中，為豐富多變的詠雪詩、詠梅詩的開拓者，這些詩作讓梅花的文化形象有顯着突破，而後在唐代開始了雪梅相襯的冬天景觀，也賦予梅花更多的審美視角，以及傲骨的形象。儘管梅早於周代便有相關的文學詩詞作品，但其文化意象的刻劃，乃是由歷代文人一點一滴地精雕細琢而成。