春秋時期銅罐發現中國最古老男性化妝品　取材於牛脂用於美白

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-05 21:29

2017年，位於陝西省渭南市澄城縣劉家窪的春秋芮國遺址一座男性貴族墓發掘出土了一件微型銅罐，罐內保留的6克左右的殘留物受到廣泛關注。芮國是西周至春秋時期的一個諸侯國，始於公元前11世紀；春秋時期，秦穆公滅芮國。 近日，中國科學家團隊對殘留物進行綜合分析後表示，該殘留物由牛脂作為基質混合一水碳酸鈣顆粒，為美白化妝品。 這不僅是中國迄今發現最早的男性化妝品，還是中國已知最早的面脂，將中國先民製作美容面脂的歷史提前了1000多年。

考古發現中國迄今最早男性化妝品的研究樣品。（中新社）

據中國科學院大學韓賓博士介紹指，殘留物包含有機成分和無機成分。通過一系列專業分析後表明，無機成分主要為一水碳酸鈣，有機成分為動物油脂（牛脂）。研究結果表明，銅罐內的殘留物由牛脂作為基質混合了一水碳酸鈣顆粒，是美白化妝品。

韓賓表示，一水碳酸鈣是比較罕見的礦物，多見於湖泊沉積和洞穴沉積中的特殊鐘乳石——月奶石。就製作化妝品而言，湖泊沉積雜質較多，而洞穴沉積易於取得純品，所以配方中的一水碳酸鈣應為先秦原始道家或方士在洞穴中採集鐘乳石時所得。這也成為中國先秦洞穴礦物用於化妝品的最早證據。

韓賓又稱，動物脂肪作為基質生產藥膏、化妝品等雖有古籍記載，但大多描述簡單，此前也沒有考古實物驗證。中國所知首次紀錄面脂製作方法的古文獻是南北朝時期《齊民要術》，當中明確「用牛髓。牛髓少者，用牛脂和之。若無髓，空用脂亦得也」。此次劉家窪遺址以牛脂為基質的美容面脂發現，表明中國東周先民就已經製作並使用以油脂為基質的美容面脂，這比《齊民要術》記載的要早1000多年，從而將中國先民製作面脂的歷史提前了1000多年。

另據中國科學院大學教授楊益民介紹，劉家窪遺址出土以油脂為基質的美容面脂是中國已知的最早的面脂，也是先秦時期手工業發展和化妝品應用的重要考古實物證據，彌補了中原先秦時期化妝品實物的空白。同時，劉家窪先民將牛脂應用於美容面脂等手工業的製作中，為中國古代化妝品產業興起以及油脂在手工業中的應用等研究提供了重要的參考。

（中國新網聞）