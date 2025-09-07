時隔3年「紅月亮」今晚再登場中國多地可見　專家解「災殃之兆」

相隔近3年，中國再度迎來「紅月亮」。9月7日夜間至8日凌晨，天空將上演一次壯觀的月全食，中國大部份地區可見完整過程。



本次月全食自9月7日23時28分半影食始開始，至9月8日4時55分半影食終結束，歷時超過5小時，共分七個階段。其中，9月8日01時31分至02時53分為最核心的全食階段，月球完全進入地球本影，將呈現暗紅色，被稱為「紅月亮」或「血月」。當中02時12分為食甚，屆時月面最圓、最紅，觀賞效果最佳。

月全食從半影食始開始，到半影食終結束，共七個階段。

然而在中國有「血月乃災殃之兆」，會對人體有害的傳統說法。對此，央視科普表示，沒有任何證據表明血月會影響人的健康或者情緒，它並不會讓人失眠頭痛、生病。此外，民間習俗中說「血月不可洗頭」「孕婦不能出門」等說法，都沒有科學依據。此外，觀看血月亦不需護眼，可以直接裸眼觀看。

天文學者科普，「紅月亮」的出現，是因為月、地、日運行至一條直線，月球進入地球本影時，太陽光被地球擋住。由於太陽光中的藍紫光被大氣散射，紅光則被折射至月球表面，令月面在食甚時呈古銅甚至偏紅色，與日常所見的藍天與紅霞原理相同。月球顏色的深淺還會受到當時大氣雲層、塵埃及污染物含量影響，天氣越晴朗，紅銅色越明顯。

時隔三年紅月亮再次上演。

從觀測角度來看，此次月全食中國「地理位置」極佳，除小部份地區外，其他大部份地區均可見完整過程。北方大部如黑龍江、吉林、內蒙古、寧夏、甘肅、青海、新疆等，以及南方浙江、江西、湖南南部、廣西北部等地，天氣晴朗，利於觀賞「紅月亮」。遼寧、京津冀、山東、山西、陝西、河南北部、湖北南部、湖南北部、江蘇南部、廣西南部、廣東西南部、海南等地則多雲為主，將呈現「彩雲伴月」的景象。河南南部、江蘇中北部、安徽中北部、湖北西部和北部、重慶、四川大部、貴州北部、西藏、雲南、廣東東部及福建沿海等地天空陰沉，其中廣東、福建沿海受熱帶系統影響，或有大到暴雨，觀測難度較大。

上一次中國可見全過程的月全食是在2022年11月8日，而下一次則要等到2028年12月31日至2029年1月1日，屆時將上演一次罕見的「跨年月全食」。