中國成全球最大機械人產地　為何能穩居第一？

中國已成為全球第一大機械人生產國，擁有全球最大的機械人市場，產業發展日新月異。國家的政策支持、完備的工業體系、企業的持續創新，在中國機械人產業蓬勃發展的道路上缺一不可。本期我們就來看看中國機械人究竟是如何登上世界第一的寶座呢？



中國機械人領跑全球 工業機械人成中流砥柱

如今，中國擁有全世界最大的機械人市場。根據美國摩根士丹利報告顯示，2024年，中國機械人市場規模達到470億美元（約3,353億元人民幣），佔全球總量的40%；預計到2028年還將再翻一倍，增至1,080億美元（約7,706億元人民幣）。

不僅有巨大市場，中國也是全球最大的機械人產品生產基地，產出全球55%的機械人產品。

更加值得留意的是，中國機械人產業本土化率高達90%，意味着國內自主掌握機械人技術和零部件的程度較高，對進口零部件的依賴性較低。

在眾多機械人領域中，工業機械人是整個機械人產業的中流砥柱。在這方面，中國正在以遠超其他國家的速度，製造和安裝工業機械人。

江蘇省揚州市一間公司的智能生產工廠內，工業機械人正在生產線上趕製訂單。（視覺中國/當代中國授權）

首先來看看中國製造多少了工業機械人。中國已連續12年保持全球最大工業機械人市場，工業機械人產量從2015年的3.3萬套，增長到2024年的55.6萬套，也就是說不到10年間，增長了約16倍。

其次，不僅造得多，在應用方面，中國也將工業機械人大量安裝在工廠。

國際機械人聯合會報告稱，2024年中國工廠新安裝了30萬台機械人，超過世界其他地區總和。中國工業機械人密度，從2017年的97台/萬人，躍升至2023年的470台/萬人，增長近5倍。企業在採用機械人技術後，勞動生產率提升了30%。

圖為廣東佛山一條自動化咖啡機生產線。（視覺中國/當代中國授權）

與此同時，在中國，工業機械人裝得多，也用得廣。根據2023年工信部統計數據顯示，目前工業機械人的應用，覆蓋了國民經濟中60個行業大類、168個行業中類。

當然，除了工業機械人以外，服務機械人、特種機械人、機械狗等，在倉儲物流、教育娛樂、清潔服務、安防巡檢、醫療康復等領域，也實現規模化應用。2024年，中國服務機械人產量為1,051.9萬套，同比增長34.3%。

不僅實現規模化應用，中國機械人產業的創新亦走在世界前列。中國機械人的專利申請量，已經連續多年位居全球首位，2024年佔到全球申請總量的2/3。

國家政府政策強力支持 營造創新環境

中國機械人近年為何迎來蓬勃發展、持續產業創新？這背後離不開國家政策的強力支持。

《 「十四五」機械人產業發展規劃》（下稱《規劃》）明確提出，要推動機械人產業高質量發展，推動高端化、智能化發展，突破關鍵技術和部件。加快解決技術積累不足、產業基礎薄弱、高端供給缺乏等問題。

《規劃》提出到2035年，中國機械人產業綜合實力達到國際領先水平，機械人成為經濟發展、人民生活、社會治理的重要組成。

廣東省廣州花城廣場上，天河警方使用機械狗進行巡邏，以保障第十五屆全運會期間的安全。（視覺中國/當代中國授權）

除了國家整體政策以外，各地政府也密集出台支持機械人產業發展的政策，提供資金、補貼等紅利，為機械人產業帶來前所未有的發展機遇，有利於緩解企業的資金壓力，加速技術創新的進程。

中國機械人市場需求大 新興場景應用機會多

政策支持之餘，龐大的實際需求和應用機會，亦給中國機械人提供了生長的土壤。

當今社會老齡化加劇和勞動力成本上升，導致養老服務機械人等需求增加。近年來，機械人走進了更多新興應用場景，比如醫療、物流、服務、農業等領域。

一台播種機械人在錫林郭勒沙地作業，助力沙漠治理。（中國通遼網/當代中國授權）

豐富的應用場景成為了中國機械人快速迭代的催化劑，特別是帶動了人形機械人的突破。

機械人產業園遍布全國 廣東連續五年全國第一

在政策的大力支持和豐富應用場景培育之外，完整的產業鏈優勢亦是中國機械人產業快速發展必不可少的一環。

在中國多個城市都已建設機械人產業園，能低成本、大規模生產機械人，價格比美國同行便宜達10倍。如今，機械人產業園高度集中在中國幾個主要的製造業和經濟中心，如長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區等。

深圳有多個機械人產業園，圖為深圳機械人谷的智園產業園。（網上圖片）

根據廣東省工信廳統計，2024年廣東工業機械人產量超過24萬台，連續五年位居全國第一，佔全國市場44%，全國每3台工業機械人就有1台是「廣東製造」。其中，深圳匯聚了省內最多、最頂尖的機械人企業。

未來，中國機械人在與人工智能、5G等技術的深度融合下，產業將向高端化、智能化邁進。中國機械人要攻克核心技術短板，擺脫對進口關鍵零部件的依賴，在高端機械人和智能化水平上和國際頂尖企業競爭，實現從「製造大國」到「智造強國」的轉變。

