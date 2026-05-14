獎金最高1萬！「粵來粵有趣」短片大賽徵稿　主題「開放」拼創意

這裏沒有門檻，只看激情，這裏不限風格，只要你敢拍出自己的創意！校園團隊、獨立創作者、影視工作室全都放馬過來！創意滿格的你，就是我們想找的『趣拍』青年！



本次賽事以「開放」為主題，為粵港澳台青年及海外華人選手提供比拼創意的舞台。（South）

第八屆「粵來粵有趣——兩岸青年創意短片大賽」5月11日起在台灣、粵港澳大灣區同步開啟海選徵集通道。本次賽事以「開放」為主題，為粵港澳台青年及海外華人選手提供比拼創意的舞台。

今年的賽事分為「橫屏組」及「豎屏組」，海選作品將由專業評審團篩選出20支兩岸隊伍（台灣賽區10隊、廣東10隊）支隊伍晉級總決賽，於七月空降廣東省中山市，各隊將圍繞抽選的主題、元素及中山指定地點，完成「48小時挑戰賽」極限創作。入圍作品還將通過粵港澳台四地媒體矩陣展播，直擊千萬觀眾！最高10000元獎金只等你來！

「粵來粵有趣——兩岸青年創意短片大賽」是亞洲規模最大的即興影像創作賽事，由南方國際傳播中心South與台商優市網聯合發起。自2018年創辦以來，已成功舉辦七屆，累計吸引1.3萬餘名兩岸青年及海內外創作者參與，投稿作品超5000部。

參賽指南

徵集時間：即日起至2026年7月4日

參賽地點：廣東省中山市

組別：橫屏組 / 豎屏組（手機、相機、無人機……設備不限！）

人數：每組隊伍2-3人

參賽方式：提交3分鐘以內原創短片（題材不限，敢拍就來！）

投稿通道：掃描下方海報二維碼填寫表單或發送至gdtodayhkmo@qq.com

總決賽時間：2026年7月13日（週一）至7月17日（週五），共5天

48小時挑戰賽時間：7月14日8:00至7月16日8:00

第八屆「粵來粵有趣——兩岸青年創意短片大賽」開放海選征集通道。（South）

來「粵來粵有趣」碰撞靈感，切磋技藝，讓你的作品成為下一個爆款！

文章轉載自「South」。

