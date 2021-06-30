「神童」迷思驅使中國兒童教育　魏晉父母如何讓孩子贏在起跑線

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-06-30 21:00

把鏡頭帶到中國歷史上的孩童，日前已知曉漢代人對神童的關注，那麼神童對於中國兒童的教育、家教又帶來什麼樣的影響呢？

與漢代相比，魏晉南北朝時期的史書、文學作品，關於神童的相關事蹟，如雨後春筍般地大量出現。比如今人多聽過其大名的美男潘安（247－300年），小時候也被冠上「奇童」稱號：

「潘岳字安仁（後人多以潘安稱之），滎陽中牟（今河南中牟）人也。祖瑾，安平太守，父芘，琅邪內史。嶽少以才穎見稱，鄉邑號為奇童，謂終賈之儔也。早闢司空太尉府，舉秀才」。

在對於「神童」的渴望下，也意外促成魏晉南北朝時期的人們對於孩童的教育、品格的看重。圖為《秋庭戲嬰圖》（局部），現藏台北故宮。（台北故宮博物院網站）

東晉將領李矩，幼時與玩伴遊戲時還展現出軍事天份：「李矩字世回，平陽（今浙江省温州市平陽縣）人也。童齔（音趁，乳齒脱換為成人牙齒，即童年）時，與眾兒聚戲，便為其率，計劃指授，有成人之量。及長，為吏……徵西將軍梁王彤（司馬彤，3世紀－302年）以為牙門（中階軍官，保衞軍隊與主帥防禦安危）」。

潘安、李矩雖幼時被稱為天才、神童，但他們在成年後的表現並無太多優異之處。除此之外《世説新語．夙慧篇》，便是專載名人的童年是如何機智、與常人不同的表現。不過如此在意名人的童年表現，也顯示出當時人們以培育神童為職志。

魏晉時期的人們對於神童有如此高的關注，自然也影響了兒童教育的發展方向。魏晉南北朝時期，世家大族為了維持其家族在社會之地位、政治上的權力等，相當重視族中子弟的教育、品格養成等，而有《家訓》、《家範》、《家誡》、《家教》、《家法》等著作問世，期望能「整齊門內，提撕子孫」。

魏晉南北朝各大世家，自然也會希望下一代是個與一般孩童不同的優秀兒童，家訓之風相當鼎盛，可看出對子孫寄予厚望。像是曹魏將領王昶（2世紀－259年）寫《家誡》勸勉孩子要「遵儒者之教，履道家之言、知進知退、知足節慾、保世持家、永全福祿」。王昶兩個孩子在教導下，顯名於世。

不為五斗米折腰的陶淵明（365－427年），也寫了《與子儼等疏》、《命子詩》，鼓勵孩子努力向學：「日居月諸，漸免子孩。福不虛至，禍亦易來。夙興夜寐，願爾斯才。爾之不才，亦已焉哉」，詩句中流露出對孩子不成才的無奈與憤怒。

這些內容豐富、多樣的家訓書籍，也全都成為孩子的啓蒙讀物，可見「讓孩子贏在起跑線」並非現代家長才有的觀念。漢代、魏晉時期的父母在「神童」的迷思下，對孩子有着超高的要求標準。這種盼望孩子將來出息的濃烈期望，至今仍存在許多華人家長心中。