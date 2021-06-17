舌尖上的太空｜魚香肉絲為何是中國航天員必備菜餚？

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-06-17 07:20

神舟十二號載人飛船預計今日（17日）上午發射升空，由聶海勝、劉伯明和湯洪波3名航天員執行飛行任務。神舟十二號將帶三人飛往中國太空站天和核心艙，按計劃將駐留三個月，並開展一系列的研究試驗工作。 常言道「民以食為天」，天和核心艙配置了120多種營養均衡、品種豐富、口感良好、長保質期的航天食品。中國航天食品雖然在加工方法、包裝形式上借鑑了國外的一些先進技術，但在菜品的製作、口味的選擇上卻有中國特色。中式航天食物有有哪些？川菜「魚香肉絲」為何每次都會出現在中國航天員的美食列表？

「兵馬未動，糧草先行」，在發射神舟載人飛船之前，要先向太空站發射貨運飛船，將各種衣、食、住、行和工作必備的「糧草」提前送到。在這次神舟十二號發射之前，天舟2號貨運飛船早於5月29日發射升空，飛船運送了6.8噸貨物至天和核心艙，當中包括航天員的飲食消耗品。據官方透露，魚香肉絲和宮保雞丁都在航天員的菜單上。

2021年4月29日，搭載太空站天和核心艙的長征五號B遙二運載火箭升空。（中新社）

實際上，早在2002年「神舟四號」發射時，國產的太空魚香肉絲就已經研製成功。2003年中國第一艘載人航天飛船「神舟五號」上太空時，魚香肉絲開始在航天員食譜中出現——楊利偉的太空食譜：

主食：八寶飯、魚香肉絲、宮保雞丁、陳皮牛肉、醬牛肉、蓮子粥、墨魚丸、牛肉丸 飲品：綠茶、用中藥及滋補品製成的飲料

+ 3 + 3 + 3

不過，當時帶上神舟五號的食品都是即食食品，不需要加熱或加水。2005年神舟六號升空，航天員費俊龍、聶海勝才有熱食熱飲，食品種類從兩年前的二三十種，增加到四五十種。在主食方面就有白米飯、八寶飯、咖喱飯、糯米飯四個品種，飯後還有凍乾的朱古力雪糕。調味醬則有特製的辣、酸、甜3種，每頓飯配三到四個菜，魚香肉絲和宮保雞丁繼續入選，還搭配小吃、開胃小菜等。

2008年，由於神舟七號任務涉及航天員出艙活動，體力消耗更大，因而食品種類更加豐富，增加到八十多種，除了魚香肉絲、紅燴豬排等中式菜肴，口味也更加多樣化，航天員可根據自己的喜好添加調味品。再到神舟九號、十號、十一號，食品種類已增加到一百多種。

神舟十一號航天員在入駐天宮二號後，甚至可以享受到如同在家中生活一樣的一日三餐待遇，吃上炒米飯以及黑椒牛柳、蘑菇雞塊、松仁玉米、雪菜肉絲、熏魚、大蝦等炒菜，還有許多點心和夜宵可以補充能量，但依然少不了魚香肉絲這款傳統菜肴。

魚香肉絲是一道四川特色名菜，鹹鮮酸甜兼備。（視覺中國）

為何中國的航天食品總是離不開魚香肉絲？據介紹，平常的魚香肉絲是一道四川特色名菜，以泡辣椒、子薑、大蒜、糖和醋炒制豬里脊肉絲而成，鹹鮮酸甜兼備，蔥薑蒜香濃鬱，肉絲質地柔滑軟嫩。至於上太空要吃魚香肉絲，也可以科學的角度來看。首先是航天食品必須營養豐富且葷素均衡，而魚香肉絲包含了豬肉、木耳、筍絲，葷素協調，營養豐富，很適合航天員長期食用。

其次，太空食品要求不能留下太多的食物殘渣。在失重的環境下，吃完飯後剩下的殘渣可能會在船艙內亂飛，所以太空食物的最佳狀態是細塊、固體、無骨且全部能食用。魚香肉絲完美符合上述要求，所有部分都可以食用，只需要把魚香肉絲壓成像零食一樣的小包裝，航天員就撕開包裝可以一口吞入，且不會留下太多的食物殘渣。

此外，太空環境有可能引起航天員味覺失調，使其對酸、鹹等味道感覺變得遲鈍。為了保證航天員的食欲，有時需要味道刺激的食物，鹹辣酸甜的魚香肉絲正是一個不錯的選擇。

航天員景海鵬在太空艙內進食。（影片截圖/我們的太空）

實際上，從神舟十號開始，太空食品還可以根據航天員的口味進行個性化定制，聶海勝喜歡吃米飯，張曉光喜歡酸辣口味，王亞平偏愛甜食，這些偏好即便在太空都能得到滿足。此外，每款中國航天食品發射前還會邀請航天員品嘗打分，根據他們的意見改進，有些菜品還會因口味不合被淘汰。比如用五花肉做成的米粉肉這道菜，航天員在試吃後覺得偏油膩，因而落選。

除正餐外，科研人員還為中國航天員準備了蘋果、香蕉、水蜜桃等水果，為了便於保存，這些水果在低溫下去掉水分，加工成凍乾水果。而在飲品方面，橙汁、菠蘿汁、冰紅茶、綠茶、檸檬茶、奶茶、咖啡等飲品一應俱全。同時，專家還會在飲品中增加具有保健和藥用作用的成分，甚至增加功能性多肽糖和中藥，以提高航天員的免疫力。

景海鵬在天宮二號泡茶喝。（CCTV影片截圖）

至於景海鵬在太空中泡飲的「太空茶」，就是由多位專家歷時近3年、經過百餘次的反覆配方和實驗研製而成。2016年11月4日，景海鵬在天宮二號介紹說，茶葉包分為紅茶和綠茶兩種，每個茶包3克，裝在特製的包裝袋中，注水後完成復水，然後通過加熱器進行加熱。每個茶包可以泡四五次，他和另外一位航天員陳冬基本天天都要泡茶喝。

其他有中國特色的食品還包括楊利偉吃的「飛天月餅」，以及王亞平等航天員在端午節吃的「太空糉」。與地球糉不同，太空糉是扁平形狀，方便儲存與加熱。同時為了讓航天員增加了過節的儀式感，每個太空糉包都上了一層嫩綠的糉葉。

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