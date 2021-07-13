圖片故事｜中國最美灘塗之地　福建霞浦縣如何從「負」村變富村

撰文：野島
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近年來，福建省霞浦縣在開展海上養殖綜合整治、促進海洋經濟轉型升級和海洋環境持續優化的基礎上，抓住海洋養殖、全域旅遊兩個富民產業，探索漁旅融合發展新模式，推動中國鄉村振興。
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