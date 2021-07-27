泉州晉身世界文化遺產　棉布串織而成的「海上絲綢之路」

日前在中國大陸福建省福州市舉行的「第44屆世界遺產大會」，會上審議通過「泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心」，泉州正式成為中國第56處世界遺產。公元10世紀至14世紀，泉州以「莿桐港」揚名世界，並於東西方宗教、經貿文化交流中，創造出獨特的閩南文化。



泉州開元寺建於唐垂拱二年（686），寺廟不僅悠久，還充滿異域風情。圖為開元寺大雄寶殿帶有印度教石雕的柱子。（微博@水木yndl）。

泉州申遺項目的遺產，由22處代表性古蹟遺址及其關聯環境構成，其位置分佈在海港、江口平原延伸到復地山區，體現宋元時期泉州富有特色的海外貿易與社會結構。特別的是，佛教、道教、民間信仰、伊斯蘭教、天主教、基督教、摩尼教、印度教等，都能在泉州這塊土地上相融共存，也讓泉州有「世界宗教博物館」之美稱。

泉州有這麼豐富的宗教文化，即因海上絲路所形成。除了宗教外，還有個常見的事物－棉布，也是通過海上絲路再經泉州傳到內地。

宋末元初時，有位居住在松江府烏泥涇鎮（今上海市閔行區華涇鄉）的女子，年紀輕輕被賣為童養媳，婚後因不堪家暴，隨海船逃到崖州（今海南省三亞市）向黎族人學紡織，後改良、製造紡織工具（攪車、彈弓），並用「錯紗配色、綜線挈花」之工藝織造出「烏泥涇被」。她，就是中國古代的棉紡織家、技術改革家－黃道婆（1245－1330年）。

黃道婆對促進長江流域的棉紡織業、棉花種植的發展，起了重要的作用，後人稱之為「衣被天下」。圖為位於北京元大都城垣遺址公園內的黃道婆紡紗壁畫。（百度百科）

黃道婆從海南學來的紡織技術與傳統最大的差異在於，此為棉紡而非蠶絲。人們俗稱的棉花，有海島棉（原產美洲）、陸地棉（原產美洲）與草棉（原產可能非洲、北阿拉伯、印度）三種。根據學者鄭學檬研究，草棉傳入印度，並跟着佛教、印度教的傳播、貿易傳到東南亞地區，再傳到越南、經海上絲路傳至中國海南、嶺南一帶。

西域絲路雖然名聲響亮，但唐末朝廷失去控制權後，陸上絲路便中斷、沉寂，相對的，海上絲路才是中國歷代主要的東西方交通管道。海上絲路的開發時間遠早於陸上絲路，周代時已有絲綢由東海運往朝鮮半島與日本。漢代時，也有海船從雷州半島出發，經過越南到達印度南端。

棉花、棉布大約於漢代就已傳到雲南，唐代時雲南西部已有棉織業。成書於北宋的《泊宅編》便記載嶺南、閩南棉織情況：「閩廣多種木棉，樹高七八尺，葉如柞，結實如大菱而色青，秋即開，露白棉茸然。土人摘取去殼，以鐵杖杆去黑子，徐以小弓彈令紛起，然後紡織為布，名曰吉貝」。棉花古稱「吉貝」，不過唐宋時期的人們不識草棉，將棉布（吉貝）誤為是由木棉所織。

曾任中書舍人的北宋文人晁說之（1059－1129年）有詩作《聞圓機遊山政為梵供複用前與韻作》：「丹砂不逐飛仙去，白迭（由棉紗織成的布，宋代視為珍品，即吉貝）甘從佞佛歸」，道出白迭（吉貝）與佛教之間的關係，亦可說明南宋泉州佛教之傳播，也與印度而來的棉織業有一定聯繫。

曾任起居舍人，國史院編修官的方大琮（1183－1247年）曾寫《勸織吉貝布》一文，從中可看出海南與泉州是主要的棉織地區，由於泉州既能種棉花又善紡吉貝，棉紡織業為閩廣之首，海船必停靠泉州。

學者通過宋代地方文獻，找出黃道婆從海南迴到松江府的路線，推測她曾中途到泉州逗留，因她教導松江府民眾製作的紡織工具，只有漳泉兩地才有，也使學者更加肯定黃道婆是從泉州中轉，才學到這些製造技術。

沒想到柔軟輕膚的棉布，能串聯起中國海上絲路，以及雲南、海南與泉州的棉織業的交流發展史。而這位在海南學得一身技藝帶回鄉親，並研發出「烏泥涇被」的黃道婆，帶給中國棉織業堪比「南水北調」的巨大影響。百姓沒有忘記黃道婆的辛勞，甚至立祠祭祀，成為棉紡業的守護神。