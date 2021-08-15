圖片故事｜青藏高原文明的原點　山南才是西藏最該去的城市？

撰文：野島
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當提到西藏，人們總會條件反射般地想到拉薩、日喀則、那曲或林芝，卻怎麼也不會想到這座城市：山南。山南其實才是西藏最該去的城市，因為它是青藏高原文明的原點。
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