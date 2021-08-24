圖片故事｜浙江有處「神仙」居住的地方　小城內藏有一座千年古鎮

撰文：褚嫻嫻
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仙居縣是浙江省台州市所轄的一個縣，地處浙江東南、台州市西部，有「八山一水一分田」之說。自古以來，仙居是歷史文化悠久、人傑地靈的千年古城。
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