多圖｜賀蘭山東麓打造葡萄酒之都　種植釀酒葡萄的黃金海拔有多高

撰文：褚嫻嫻
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背對沙漠與寒流，賀蘭山與黃河合圍的土地上，擁有1,100米左右種植釀酒葡萄的「黃金海拔」。光照足、降水少、温差大、濕度小等資源條件賦予了這裏的葡萄酒甘潤平衡的東方特質。
寧夏
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