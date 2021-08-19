圖片故事｜貴州有個被世界矚目的秘境　揭開地球綠洲神秘面紗

撰文：史曉燕
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位於中國西南地區的貴州省是《國家地理》評選的「年度必去目的地」；CNN報道中「中國最容易被忽視的秘境」；《紐約時報》評為一生必去的旅遊地之一；聯合國推薦全亞洲最值得去的兩個地方之一。
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