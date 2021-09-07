圖片故事｜曾是元朝「心臟」　這座都城位於中國「正北方」

撰文：吳桐
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在中國北京中軸線正北方稍偏2°的夾角上，藏着一座幾乎被世人遺忘的都城。這座都城，曾經是中國歷史上版圖最大朝代——元朝「心臟」。如今，這個地方叫錫林郭勒。
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