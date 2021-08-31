農曆七月｜「虎姑婆在吃弟弟手指」　中國版〈小紅帽〉有多恐怖？

農曆七月，又稱鬼月，相傳這時會有許多孤魂野鬼來到陽間，因此總是流傳許多恐怖的鬼故事。而說到鬼故事，有時印象最深刻的，往往是童年聽過的牀邊故事。曾有台灣網友表示，小時候因為「虎姑婆在吃弟弟手指」這段，嚇得好幾天睡不着覺。家喻户曉的民間故事《虎姑婆》（又稱老虎外婆、狼外婆故事），看來是許多民眾的「童年陰影」。



每逢中元節台灣各家超市便會推出相關的優惠活動，其中全聯福利中心將其與妖魔鬼怪結合，為了宣傳還特地為知名妖怪辦社群網站賬號。（Facebook@虎姑婆）

《虎姑婆》流傳到今天有許多衍生改編，相當知名。最近一次是台灣知名連鎖超市於2020年推出中元節宣傳，讓民眾可以在社群網站上和鬼怪「加好友」，其中就有虎姑婆，但各位可知道《虎姑婆》故事最初的樣貌？

目前已知最早的《虎姑婆》文本，學者認為可追溯至唐代時的敦煌古藏文寫卷－《白噶白喜和金波聶基》與《金波聶基兄弟和增格巴姐妹仨》，故事講述小女孩的父母被羅剎吃掉，羅剎反過來裝扮成女孩的父母親要捉她們。

不過有描寫出老虎扮作老婦人的故事，則要到清代文人黃之雋（1668－1748年）的《虎媪傳》才有這類描述。相當特別的是，這則故事的背景不在福建、台灣，而是在安徽！

《虎媪傳》開頭就寫道：「歙（歙縣，在安徽）居萬山中，多虎，其老而牝者，或為人以害人」。在這個文本中，老的母虎會變化成人的樣子去害人，故事中便是假扮成姐弟的外婆。

雖然清代《虎媪傳》的細節上與《虎姑婆》有不同之處，但無論是虎外婆還是虎姑婆，都把弟弟的手指給吃掉了。圖為歐美萬聖節的「女巫手指」造型點心。（Facebook@不正常人類研究中心）

姐姐在發現弟弟被吃掉後，冷靜並主動要虎外婆用繩子綁住她的腳。「女曰：『婆以大繩系兒足，有急則曳以歸。』媪諾，遂繩其足，而操其末。女遂起，曳繩走，月下視之，則腸也。急解去，緣樹上避之」。但姐姐發現那是人的腸子後，嚇得趕緊解掉爬到樹上躲避。

在這則故事中虎外婆的結局，是被同類老虎咬死的。「曙，有荷擔過者，女號曰：『救我，有虎！』擔者乃蒙其衣於樹，而載之疾走去。俄而媪率二虎來，指樹上曰：『人也。』二虎折樹，則衣也，以媪為欺己，怒，共咋殺媪而去」。

至於台灣《虎姑婆》最終的下場，是被姐姐拿熱水燙死的，這個版本是來自台灣作家王詩琅（1908－1984年）的改編，於1960年刊登在《新學友》雜誌。為了讓故事貼近台灣的民情，他將《虎媪傳》的背景改成客家農村，姐弟不是在給外婆送棗子的半路上遇到虎外婆，而是姐弟倆獨自待在家時，不聽大人勸告而讓虎姑婆進來家中，故事最後虎姑婆是被姐姐親手殺死的。

《虎姑婆》其故事演變到今日有各種版本，其中一個是姐弟獲得老鼠精送的三個香包，化險為夷。（微博@設計魚先生）

除了安徽、台灣外，中國大陸各地也都流傳着各種野獸、妖精偽裝欺騙孩子並吃掉的故事，比如江蘇、四川、河南、北京、山西等地，則流行「狼外婆」，西南地區則是「熊外婆」，或是「野人外婆」。

而在民俗文學、童話故事的分類上，學者多把《虎姑婆》視為《狼和七隻山羊》、《小紅帽》、《糖果屋》的複合體。因為這幾個故事架構有類似的地方，比如都是由孩童單獨面對喬裝的野獸，且《虎姑婆》結尾與《糖果屋》類似，孩子自己想方法殺死壞人。

無論是《虎姑婆》還是《虎外婆》、《狼外婆》、《熊外婆》，都是要孩童在面對陌生人，或是獨自在家中時能保有警覺性。有趣的是，東西方不約而同皆選擇用童話故事、用略帶恐嚇的方式，讓孩子從恐懼中學會保護自己。也因此，這類帶有「恐怖」色彩的故事，才會成為大眾的「童年陰影」。