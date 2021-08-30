由甘肅千佛洞窟到山東孔子故鄉　10條國家級旅遊線路驚豔世界

撰文：野島
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文化和旅遊部6月3日發布了黃河主題10條國家級旅遊線路，其中黃河世界遺產之旅線路串聯起黃河流域的世界文化遺產和世界自然遺產，讓人們在領略自然之美中感悟中國文化之美。
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