圖片故事｜中國最為神秘的滇藏通道　將原始村落串聯成線

撰文：吳桐
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在中國，所有進入西藏的線路中，丙察察最為神秘。它是一條從雲南丙中洛經西藏察瓦龍到察隅的公路，由於沿線地質結構複雜、地形險要，這條線路目前還只是少數探險家和資深户外玩家嚮往的樂園。
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