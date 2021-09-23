西部深山裏的「神秘古堡」　四川羌族古寨保留傳統生活方式

撰文：吳桐
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古寨，實際上就是像古村落一樣的地方，民風淳樸，在中國，不少古寨是少數民族民眾的聚居地，具有各自獨特的風土人情。桃坪羌寨位於中國四川阿壩州理縣，是世界上唯一保存完好的羌族古寨。
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