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被西媒稱為「天堂之路」 中國一條高速通往西南邊陲秘境
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被西媒稱為「天堂之路」 中國一條高速通往西南邊陲秘境
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被西媒稱為「天堂之路」 中國一條高速通往西南邊陲秘境
撰文：
吳桐
出版：
2021-11-06 09:00
更新：
2021-11-06 09:00
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廣西合那高速被譽為「中國高速仙境第一路」，還被英國《鏡報》讚為通向「天堂之路」。合那高速全長516公里，由合浦縣開始，穿越欽州市、上思縣、崇左市、靖西市、那坡縣， 站站都是美景 ，都是仙境。
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