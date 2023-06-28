河南發現老莊師古墓群　墓葬年代跨度近1600年　絕美壁畫現世

河南省文物考古研究院配合鄭州航空港區基本建設考古勘探發掘時，發現了老莊師古墓群，共有22座墓葬。墓葬年代跨度近1600年，從東漢延續至明清時期，其中以宋金時期仿木建築的磚雕壁畫墓、清代壁畫墓尤為精美。



為配合航空港區基建工程建設，2022年10月，河南省文物考古研究院開始考古勘探發掘。今年3月，考古人員在該區域發現兩座宋墓，隨即開展搶救性發掘。截至目前，共發現東漢墓2座，宋墓12座，明清墓8座。

老莊師古墓群共有22座墓葬，墓葬年代跨度近1600年，從東漢延續至明清時期。（河南日報）

本次發現的宋墓群位於山崗東側，由北向南分佈12座，墓葬形制不一，主要為帶階梯墓道磚室墓，由墓道、封門、甬道、墓室構成，墓門和墓室均有仿木磚雕結構。

墓室裝飾內容極為豐富，墓壁飾有彩繪壁畫，涉及花鳥、神獸、家具、武器和人物等。磚砌的仿木門窗，一桌兩椅，桌上擺放杯盤、食盒、酒壺或茶壺；剪刀、熨斗、衣架、衣櫃等生活用具一應俱全。墓室內佈置生動再現墓主人的日常生活，折射當年宋代社會生活和墓葬風俗。

河南省文物考古研究院考古人員常宏杰介紹，本次發現的宋墓年代應分別為北宋早期、中期、晚期，個別墓葬甚至可晚至遼金時期。

常宏杰認為，這批宋墓並未發現任何可以說明墓主關係的記錄和器物，但從整個墓地佈局來看，這些墓葬位置相近，年代又前後相接，有明顯的埋葬規律。

根據文獻記載，當時河南地區流行昭穆葬（貫魚葬），祖墳尊穴在前，父、叔昭穆穴於後，昭穴又在穆穴左下方，排列一如以條穿魚。從墓葬排列順序看，符合宋代家族墓葬排列規律。

河南省文物考古研究院研究員樊溫泉介紹，古人墓葬不僅選址講究，而且從外到內的設計、佈置，基本上模仿了現實中的房屋和宅院。河南考古以往發現過不少宋墓，但宋代家族墓葬很少見，尤其是處於北宋兩京地區的宋代家族墓地更是極為少見。

不過，山崗中部的東漢和明清墓被盜擾嚴重，出土隨葬品極少。其中一座明代磚室墓出土有墓誌銘，刻有篆書「故將仕佐郎，崇藩懷安王府教授師公及原配張氏合葬墓誌銘」。根據墓誌內容和相關文獻記載，考古人員認為該墓主人應為萬曆甲戌歲（1574年）進士師引昌，其歷任修武縣訓導、平陸縣教諭、懷安王府教授。

「故將仕佐郎，崇藩懷安王府教授師公及原配張氏合葬墓誌銘」。（河南日報）

同時，考古人員發現一座非常精美的康熙三十二年間的磚券單室壁畫墓。墓葬坐北朝南，壁面白灰打底，上繪彩色壁畫，整體佈置仿生前宅居。墓室北壁為墓主畫像，幔帳下墓主正襟危坐於供桌前，身後置屏風，身披通體纏枝紋服，衣襟邊描繪以金粉，頭頂官帽，右手持涼扇，扇面草書若干行字，惜圖像不清，兩旁侍女高髮髻，躬身雙手托盤，東西兩壁男僕單手圓盒。

南壁正中為墓門，兩側以墨線簡單勾勒怒目鍾馗，下部彩繪盆栽。東壁一角墨書紀年題記：康熙三十二年三月初八日。該墓葬規模不大，但整體色彩鮮豔明亮，人物栩栩如生，構圖錯落有致。

樊溫泉介紹，據當地傳說，墓主人為一名進士，這與壁畫中墓主人頭戴金頂帽相符。按照規定，七品（進士、舉人、貢生）以下官員佩戴金頂帽。