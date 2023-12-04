明星廚師Matthew Kenney宣布進駐中國　帶來素食餐飲空間

著名的素食主義植物料理廚師馬修·肯尼（Matthew Kenney）將以他在美國廣受歡迎的植物城（Plant City）為模型，在中國開設幾家以植物為主題的餐飲空間。



2023年11月9日在加州洛杉磯，The Wellness Agency（TWA）宣佈將促進植物料理名廚馬修·肯尼在中國的推廣計劃。馬修·肯尼為植物料理飲食概念帶來創新變革，他的餐廳包括 Double Zero、Plant Food + Wine、Plant City、Besina、New Burger和Make Out，打造了一個更健康、更便攜的「植物系」飲食生活方式新世界。

著名的素食主義植物料理廚師馬修·肯尼 Matthew Kenney。

馬修·肯尼與金·安德森（Kim Anderson）共同創立的植物城（Plant City），是世界上最大的素食餐飲空間，並在羅德島普羅維登斯（Providence, Rhode Island）取得了巨大的成功。此次進駐中國，這位名廚計劃在廣州、上海、成都、澳門和深圳，開設包括12-14家專門提供植物性美食的獨立餐廳，植物性概念，每個大廳將包括12-14家專門提供植物性美食的獨立餐廳。概念包括VEG 'D（植物性速食），Double Zero（柴火披薩），Ayre(「阿育吠陀料理」，一種基於古代印度治療原則的食物製備方法，食物以素食為主)等等。

植物料理美食。

The Wellness Agency首席執行官兼創始人傑·菲爾斯（Jay Faires）說：「在馬修·肯尼等廚師的帶領下，世界各地數百萬人出於倫理、環境還有健康等原因正在採用植物性飲食（Plant-based diets）。特別是中國市場，正在經歷巨大的增長，預計到今年年底，中國的素食市場規模將達到120億美元，而2018年的規模還不到100億美元。我們很高興能帶馬修·肯尼的 Plant City 來到中國，為中國居民提供一系列新的健康、創新和美味的植物料理。」

馬修·肯尼的忠實粉絲包括泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）、奧普拉（Oprah）和詹姆斯·卡梅隆（James Cameron），他們經常光顧馬修·肯尼在洛杉磯四季酒店的 Plant Food + Wine。Jay-Z 和 克裡斯·馬丁（Chris Martin），他們更是 Double Zero 餐廳植物比薩的常客。除了在紐約、洛杉磯、三藩市和普羅維登斯這些繁華的現代大都市，在其他地方也能看到馬修·肯尼建立的美食足跡，例如在朱美拉海灘的迪拜四季度假村的Folia；秘魯利馬的 Plant Food+Wine；哥斯大黎加的Casa Planta 等。

「隨著公眾對植物性飲食的觀念在持續不斷地發展, 『植物料理』在全球越來越受歡迎，我很期待在中國推廣 Plant City」廚師馬修·肯尼說「我們的目標是為素食者、雜食者和肉食者提供一站式的素食目的地。」

著名的素食主義植物料理廚師馬修·肯尼 Matthew Kenney。

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