罕見的白色果子狸現身廣東丹霞山：一隻母狸帶著三隻幼崽

日前，廣東丹霞山野生動物智能監測系統記錄到一隻罕見的白色果子狸，引起了人們的廣泛關注。



丹霞山野生動物監測負責人陳再雄在審核回收監測圖像時發現，2023年10月26日22：11紅外相機拍攝的一段果子狸族群夜間活動影片中出現了一個明顯不一樣的小身影。



影片中一隻果子狸媽媽帶著三隻幼崽夜間穿過森林爬上山坡，兩只正常大小棕黑毛色的幼崽緊跟著體型較大的成年果子狸身邊，後方略遠處有個明顯不協調的小身影跳躍著追隨。這只落後的果子狸比其同窩兄弟（或姐妹），身體明顯較小，尾巴也較細長，在紅外相機中呈現通體白色，眼睛發亮。陳再雄又系統調取了相關資料，發現這只果子狸幼崽被多個相機記錄到，體型明顯較同類小，全身呈現出淺白色，每次都尾隨這個小族群一起活動。

丹霞山紅外相機拍攝到的白色果子狸畫面

果子狸，也被叫作花面狸，是靈貓科花面狸屬的哺乳動物，頭部、頸背、下頦都是黑色，但眼後及眼下各具一小塊白斑；果子狸體形如家貓大小，四肢短但尾巴長，全身長有濃密的軟毛，體背體側通常呈暗棕黃色，腹部毛色較淡，為灰白色，四足及尾末段呈黑色。據網絡查證，果子狸常見有灰白、灰黃、棕黃、棕褐、烏黑色，偶有全白（白化型）或全黑（黑化型）的個體變異。

果子狸屬於三有動物，《中國生物多樣性紅色名錄——脊椎動物卷》保護級別評估為近危（NT），廣泛分布於中國南部、東部及中部，在東南亞亦有分布。果子狸喜獨居，是夜行性動物，白天在樹上的洞穴中睡覺，主要吃植物的果實和根，也吃鳥類、嚙齒類及昆蟲等動物，生活在海拔200-1000米的山林中或者靠海的丘陵地帶，可見於多種森林棲息地，在丹霞山屬於常見的小型野生哺乳動物，已經在監測系統中多次拍攝到。

丹霞山野生動物監測成果圖。（羊城晚報）

丹霞山野生動物監測成果圖。（羊城晚報）

野生動物白化現象並不少見，最為有名的是四川2019-2022年間記錄到的野外白化大熊貓，深圳內伶仃島也曾記錄了白化的獼猴，之前在丹霞山還記錄過白化的金眶鴴，但果子狸的白化現象相對比較罕見。白化現象屬於一種遺傳疾病，是基因突變導致的機體黑色素生成異常而使全身或局部變成白色。在大多數野生動物，白化現象並未表現出明顯的病態，本次記錄的白化果子狸，體型顯著小於其同窩兄弟，可能這種白化現象已經影響了其生長髮育。

一級保護動物 東方白鸛。（羊城晚報）

丹霞山素以丹霞地貌命名地聞名，擁有多樣化的生境類型和生態系統，近年來中山大學持續在丹霞山開展了生物多樣性科學考察，至2023年12月已發現植物2318種，其中有一級保護植物仙湖蘇鐵，二級保護植物有蛇足石杉、福建觀音座蓮、金毛狗、桫欏等29種；記錄鳥類282種，其中一級保護鳥類有中華秋沙鴨、黃胸鵐、東方白鸛，二級保護鳥類有鴛鴦、白鷳、鶚等45種；兩棲類29種，二級保護動物有虎紋蛙；爬行類72種，有二級保護動物平胸龜、三索錦蛇等8種；哺乳動物49種，有二級保護動物斑林狸、豹貓；此外還調查到魚類65種，昆蟲1726種，大型真菌351種……累計已發現和命名新物種41種，丹霞山的生態價值備受矚目。

丹霞山正在創建國家公園，由國家和省林業部門支持建設的「丹霞山野生動物智能監測系統」發揮了重要的生態監測功能，已監測到鳥類、兩爬、哺乳和魚類等野生脊椎動物近500種，拍攝野生動物圖片和視頻上萬份。除了本次發現的罕見白色果子狸個例，還記錄到如赤麂吃靈芝、赤麂哺乳和豹貓獵食等畫面，取得了大量珍貴的野生動物監測成果。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

