深圳也有「馬騮山」？南山區塘朗山行山觀猴　易行輕鬆地鐵直達

不知從什麼時候開始，到深圳南山區的塘朗山郊野公園尋找馬騮，成為不少深圳人登山的項目之一。以至於有人説塘朗山是深圳版的「花果山」。



從繁忙生活中抽身，置身自然，塘朗山郊野公園是個不錯的選擇。

塘朗山山高谷深，森林覆蓋率達到87%，在這青山密林中就隱藏着一羣「原住民」——野生獼猴。

「馬騮」，出自兩廣方言，意為「猴子」，作為社交網絡上最火的動物，塘朗山的野生獼猴自然也受到了不少的關注，吸引不少登山客前來「偶遇」。👇👇👇

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這羣獼猴在公園初建時就已經存在，最初，這些猴子只在山上生活，直到最近幾年，它們的活動範圍才逐漸擴大到山下。近兩年獼猴繁殖速度很快，目前大約有二十多隻，已經形成了3個猴羣。

身為塘朗山上的「原住民」，這些「馬騮」通常結伴而行，與過路的行人偶遇在登山道上，熟視無睹地自顧自玩耍，等到有市民掏出吃食投餵，它們才願意互動一下。

不過「馬騮」雖可愛，但為保障遊客和野生獼猴的安全與健康，大家在觀賞時要保持距離，請勿投餵食物，尊重它們的天性和生活環境，否則可能會受到攻擊哦。

野生動物與都市，原本難以關聯的二者，如今，這樣一幅人與自然和諧共處的生態景象在深圳各個地方輪番上演。身邊很多朋友也常常感嘆，深圳的生態環境越來越好，偶遇這些動物並不是新鮮事兒。

穿過整個深圳高度都市化的中心區域的塘朗山，猶如一艘綠色巨輪，裝載着多樣的生命。國家一級保護植物仙湖蘇鐵生長在這裏，國家一級、二級保護動物烏雕、獼猴、豹貓遊弋其中，生態保護良好的塘朗山是深圳的生命方舟和物種基因庫。

塘朗山作為深圳人日常生活中隨時可去的山，直面深圳灣與城市核心區。在這樣一處深圳中心城區制高點，能夠遇見大規模的猴羣，並且與它們和諧相處，這大概是深圳生物多樣性外顯最好的體現了。

眺望市區的「花果山」 在山林間感受自然

塘朗山，深圳十峰之一，位於深圳的中部，位置方便，出地鐵後步行不遠便可直達，是吸氧的好去處，塘朗山有森林綠道，登山一路滿目蒼鬱，偶爾還能遇到小猴子出沒，充滿生機與活力。

相比其他户外登山地點，塘朗山因其相對較緩的坡度與靠近市區的入口，是最受深圳行山人士喜愛的郊野公園之一。週末想去遛遛彎，來這裏就沒錯了。只要提起腳步，就可以感受自然的魅力。

既然是爬山，「一覽眾山小」才符合這趟旅程的調性，上山去瞧瞧。👇👇👇

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通過山腳的龍珠門就是通往塘朗山頂的盤山公路，山腳沿路都設有許多石亭石椅，即使是一家老小前來，都能輕鬆找到歇息的地方。

如果是家長帶着孩子來這遊玩，建議選擇「龍珠門-荔雲徑-青雲台-百尺天梯-極目閣」的路線，整條路線比較平緩，非常省力，更適合登山新手，也是人比較多的路線，一路會有很多動植物標識牌，很適合帶上小朋友來增長知識。

一路上山，步道兩旁不時出現山花野果，呼嘯的車流聲慢慢變得若有若無，向山下看看，總能窺見這座城市獨有的魅力。

登山的過程，就像在看風光紀錄片，隨着高度增加，眼前的景緻也在不斷流動，眼前連綿的綠山早已經迷住了我們的眼睛，不想再移開。

要想登上塘朗山的山頂，一定要經過陡峭的「百尺天梯」，不少人都會在「百尺天梯」前稍作休息，然後準備最後衝刺。百尺天梯雖然陡峭，但並不長，五分鐘左右就可以輕鬆登頂。

登到山頂，一座紅色的亭子從林木掩映中漸漸清晰，它就是「極目閣」。👇👇👇

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眺望遠方，視線瞬間變得寬闊起來，連綿起伏的山野，山巒之間，一片鬱鬱葱葱，構成了濃墨重彩的自然畫卷。

山頂的風延綿不斷，帶着山林的氣息對你的身心進行着洗禮。眼前的壯闊山景帶走心中那些紛紛擾擾，只剩一片清朗與寧靜。

下山時，可以選擇盤山公路，路程距離雖然更遠一些，但是坡度很緩，更好的保護膝蓋，也更適合小朋友和老年人行走。更重要的是，走過這條路線可以將城市的現代與自然的葱翠盡收眼底。置身其中，呼吸間看亭台連高樓，幽靜入繁華。

都説深圳沒有春冬，但通過登山讓我找回了對溫度、對季節的感知。

享受徒步的過程，可以丟開手機，暫時地忘卻工作和生活的煩惱，給身體充充電。在大自然裏瘋一瘋，吸吸氧，心無旁騖，只管專注腳下。週末趕緊邀上二三好友，一起探索這個自然秘境吧。

塘朗山郊野公園

地址：深圳南山區塘朗山郊野公園

交通：深圳地鐵7號線桃源村站C出口，導航步行至塘朗山公園-龍珠門



溫馨提示：

①山上樹木多，蚊蟲較多，記得帶好防蚊藥水

②沿途都有販賣機和洗手間，但也請備足飲用水，適當準備一些食物

③夜間爬山温度較低，記得準備一件小外套哦

④為保障遊客和野生獼猴的安全與健康，大家在觀賞時要保持距離，請勿投餵食物



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