【過春天】內地比港人更能拍出「港味」電影　港產片已死？！

是時候香港要認真地為未來的電影市場定位，眾說紛紜。

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有人說：「香港人做好香港市場吧，想超離香港，太天真了。」有人說：「香港是國家的一部分，香港人投身內地，拍『全國』電影，有何不可？而香港作為一個城市的電影消失，亦要接受。」又有人說：「港產片和大灣區都講廣東話，應融為一體，形成『大灣區電影市場』，以後拍大灣區電影好了。」更有人說：「香港是國際城市，自由地方，可否集中做『中外合作』的電影？這些電影反而有機會行銷海外。」最後有人說：「鼓勵內地電影在香港攝製吧，我們已經失去主導地位，好歹也可以協助內地電影製作；匈牙利也是為別國製作電影，才令相關工業生存下來。」

那個才是答案呢？我覺得：如果港產片拍得好、有水準、有觀眾，什麼都有可能，如果港產片不濟，半條生路都沒有。

在我們熱烈討論的時候，內地電影商已經默默地起革命。萬達傳媒剛剛起步，「格殺勿論」，拍了一部非常好看的「港片」，全片主要講廣東話，極像港產片，它叫《過春天》（The Crossing）。

萬達傳媒剛剛起步，「格殺勿論」，拍了一部非常好看的「港片」，全片主要講廣東話，極像港產片，它叫《過春天》（The Crossing）。（電影宣傳海報）

影片講述「單非」（即爸爸在香港，媽媽在深圳的孩子）的十六歲高中女學生佩佩（內地女演員黃堯，畢業於中央戲劇學院），每天坐火車遊走於深圳和香港兩地上學，過着複雜矛盾的生活：媽媽（內地演員倪虹潔）是深圳人，靠男人生活，每天沉醉於麻將桌，對佩佩無暇照顧，爸爸（香港演員廖啟智）其實在香港另有家室，本身是一個底層體力工人，對佩佩的愛是有心無力，充滿內疚。

佩佩的好同學頌兒（香港演員湯加文）介紹了她認識自己的男朋友阿豪（從香港移民台灣的演員孫陽），阿豪在廟街混混，靠走私水貨生活，佩佩卻對他愛慕，於是利用學生的身分，及來往深港上學的方便，參與走私手機的非法活動，而且，越來越大膽，賺到的錢也越來越多。佩佩的夢想非常物質，渴望去日本浸溫泉、喝清酒、感受雪景，就在這時候，阿豪叫她一起背叛集團頭目花姐（香港演員江美儀），可是給花姐發現了，到底這對無知的少年男女能否逃過大難？

《過春天》好看，不單止是因為上述演員盡心竭力，演好角色，還加上其他的崗位亦非常出色，可惜幕後的主打，只有美術指導張兆康是香港人，其他都是內地電影人，包括著名監製田壯壯、編劇林美如、孫妍、趙丹娜、副導演尚進、音效指導馮彥銘、攝影朴松日。當然最鋒芒的是內地新人導演白雪；她是科班畢業的北電導演系學生，從小在深圳長大，她說：「畢業後，我用了十年時間去感受生活，基於現實找到了『深港跨境學童』這樣一個非說不可的故事，是多年生活積澱的結果，《過春天》成了一件水到渠成的事情。」

影片在故事、演技、風格、攝影、剪輯、音樂、造型等方面，成績可觀，但是都非常「香港」。做統領的導演白雪功不可沒，影評人給出超高的評價，而且《過春天》入圍不同地方的電影展，更獲得最佳影片、最佳女演員、最佳新導演等榮譽。

《過春天》好看，不單止是因為上述演員盡心竭力，演好角色，還加上其他的崗位亦非常出色。（《過春天》劇照）

也許導演白雪是深圳人，很了解香港，電影許多地方，真的又和港產片無異，她披沙揀金，把港產片的精華，例如描述香港社會黑暗的味道，活生生地呈現眼前。我喜歡港產片，除了我是香港人，更加因為香港有些「另類」美麗，是其他的地方所沒有，例如車水馬龍的道路夜景、繁雜的大牌檔和街市、密不透風的公共屋邨……誰料到堅固的港產片城門，終於有內地電影人可以攻破，而且拍出港產片的千秋。怪不得在電影最後，女主角說了一句，大意是「我們終於身在香港了！」

不過，影片仍然可以看穿一些「內地片」的標準，例如道德方面，戀人會碰碰，但是「超友誼」的肉體鏡頭欠奉、壞人對弱者沒有使用暴力、公安最終會把違法者緝拿，更最重要的是片末打出正氣字句「深港的水貨活動，已經受到控制」。

也許導演白雪是深圳人，很了解香港，電影許多地方，真的又和港產片無異，她披沙揀金，把港產片的精華。（《過春天》電影宣傳海報）

還要稱讚影片的兩首歌曲，非常悅耳，主題曲《過春天》，像一首少女情懷的新詩。看看班底也是國內：作曲和作詞是賀斌、演唱是譚維維。《少女年華》作曲是馬敬、演唱這首廣東歌的歌手是內地人，叫劉惜君，畢業於廣州的星海音樂學院。

《過春天》如果只是「一件半件」電影出品，那不是問題，假若內地拍出「港片」，成了「新常規」，則香港電影人，不論新人或舊人，要慎重地反思，我們如何生存和競爭下去。既然大家是同一個國家，總不能叫內地電影不進步，給自己空間。香港人可以拍內地片，難道內地人不可以拍廣東話的「港片」嗎？不過，內地人口十三億，人才鼎盛，大家鬥實力，我們又可以怎樣勝過對方呢？最近，常常聽到聲音叫年輕人往內地發展，但香港人口只有七百萬，人才本來已經不夠，而老化問題更日趨嚴重，叫年輕人去內地創業還好，怎可以鼓勵他們離開香港去打工？如果精英都奔向內地打工，又找誰來留守香港的發展呢？

還要稱讚影片的兩首歌曲，非常悅耳，主題曲《過春天》，像一首少女情懷的新詩。（《過春天》劇照）

為什麼影片叫做《過春天》呢？可能是一個忌諱，因為當走私販子過了海關後，會發出一句暗號，叫做「過青天」（是否「雨過青天」的意思？），但是這畢竟是壞分子的用詞，內地不宜鼓勵，於是為了種種原因和理由，電影名字變了《過春天》。問題又來了，如果內地的「港」片，無論技術多好，但是在意識形態方面，都不是香港人所接受的，又如何是好？

有人要求內地電影放寬尺度，提高自由度，可是，回心一想，如果內地如香港一樣，大鳴大放，創作海闊天空，那麼，香港的電影是否消失得更快，更無影無蹤。不過，今次弔詭的地方是這套「港片」雖然拍得好，可是在內地毫不賣座，也沒有市場，那又反映什麼？難道「港片」在內地，已經完全失去了吸引力？

為什麼影片叫做《過春天》呢？（《過春天》劇照）

內地在方方面面都一天比一天進步，香港只依然故我，期待水漲船高，可以坐享其成，這樣心態在未來又行得通嗎？所以，先不要談如何去進攻內地市場，要自我檢討，強壯香港的身體吧！

內容提供者：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「白雪的《過春天》：內地獲獎的「港片」，比我們更「港片」？」​】

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