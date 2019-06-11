【小思盧瑋鑾】老師身教言傳受萬千弟子敬重　香港一代師表

春風化雨桃李滿門，是對做老師的人最好的讚譽。當今香港，有一位老師，確實對「老師」這個稱謂當之無愧，那就是小思老師（盧瑋鑾教授）。

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適逢小思老師出版新書《指空敲石看飛雲》，兩位編者馮珍今女士、鮑國鴻先生聯同匯智出版在聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學舉辦分享會，不才有幸出席，非常高興。

在整個分享會，無論是主講者，抑或出席的來賓，每人都對小思老師抱有崇高的敬意，所謂一日為師，終身為師，小思老師這位老師，教出了無數好學生，好是好在他們都學會了如何做一個有禮節的人。現代人常常忽略傳統，覺得傳統就是固執、守舊、不好，卻忽略了當中的精神底蘊，也就是所謂「底氣」。

小思老師擅長人物描劃，亦非常擅長透過人物、事物等帶出道理，當中例如《冒汗青龍》，以一個上身赤裸的紋身大漢為重心，描寫大漢溫文有禮，再以斯文白領奪門而出等形象作反襯對比，語重深長，但卻以輕輕一件小事帶過，教化人於無形。

日常生活中不乏斯文白領奪門而出。（Facebook專頁「觀塘小葉總」圖片）

又例如《傾傘與側肩》，這是兩組動作。「所謂傾傘，是下雨撐傘在狹窄街道上走，與對面走近的行人擦肩而過時，必自然把傘傾斜向外，避免傘上雨水滴濕對方。所謂側肩，指在狹路上有人迎面而來，雙方必刻意閃身一側互讓，免得互相碰撞。」

傾傘的禮儀避免傘上雨水滴濕對方，你又有沒有做到?（Facebook專頁「觀塘小葉總」圖片）

這些是尋常禮數，按小思老師所言，亦是「人際互相體諒、融和的自然行為」，只不過現在有些人仍然不自覺的，有另一種側肩──「一人斜坐佔去兩人的位置」。小思老師的文章寫來輕淡巧薄，滿是溫柔，想必與她正任教師時的嚴厲模樣不一樣，但是老師因材施教，與時並進，她在分享會上說，那種過去的教學方式現時已不管用了。可見她十分了解時下年輕人的心態，會循循善誘，如水般隨時變化。

慶幸見到小思老師本人，她「中氣」十足，行動自如，眼神閃爍生輝。有幸當她學生的人真有福分，有幸目睹她的文章被輯錄成書，從中體會小思老師的哲理亦是福分。

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「指空敲石看飛雲 小思老師化雨心」​】

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