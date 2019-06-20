【好預兆】尼爾．蓋曼警醒世人之作　世界末日時鐘敲響前怎麼辦？

如果明天是世界末日，你會怎麼辦？

筆者看了一齣迷你劇《好預兆》（Good Omens），改編自人氣同名小說，由米高．辛（Michael Sheen）和大衛．田納特（David Tennant）分別主演作為天使的亞茨拉斐爾（Aziraphale）和身為惡魔的克勞利（Crowley）。他們倆自創世紀之初（故事設定宇宙被創造於公元前4004年），便被上級委命在地球上執行任務。當然，天使要導人向善、做「好」事，反之亦然。不過，他們明白上級並不會細心檢查他們如何完成任務，所以他們常合作，其中一人要完成雙方的任務，以此節省心力。

亞茨拉斐爾和克勞利自創世紀之初便在地球生活，這畫面已感覺很有愛。（《好預兆》劇照）

亞茨拉斐爾和克勞利決定他們其中一人要完成雙方的事，結果是善惡互相抵銷。（《好預兆》劇照）

就這樣，他們於地球「友好地」生活了六千多年。期間，他們愈來愈習慣人顃的生活，例如亞茨拉斐爾喜歡吃蠔、可麗餅和收集舊書本；克勞利則喜歡聽Queen（皇后樂團）的音樂和（以威脅）培養綠色植物。如此和平的日子直到撒旦之子的誕生而中斷，而他們為了預防世界末日來臨和天堂與地獄交戰，便聯手尋找撒旦之子。

亞茨拉斐爾喜歡可麗餅，儘管那時是法國大革命還特地去了巴黎，差點被殺。（《好預兆》劇照）

克勞利對培養綠色植物的愛是扭曲的，令他的植物在恐懼下茁壯成長。（《好預兆》劇照）

最終，傳說中的「撒旦之子」（一個普通、友善的男孩），因他的人類友伴的勸阻，而打消了由撒旦血統引起的邪惡念頭，不再想毀滅和統治地球，與其他人協力停止世界末日；同時，艾格尼絲．風子（預言家，歐洲最後一個被燒死的「女巫」）的後裔，和「女巫」獵人的後裔得知有人企圖引發世界末日，便馬上趕來，終止了天啟四騎士（死亡、瘟疫、饑荒、戰爭）所嘗試發動的核戰。當然，亞茨拉斐爾和克勞利盡力幫忙，不過結果主要是阻止了天使和惡魔開戰，我們不難發現最關鍵的還是人類自己拯救了自己。

「撒旦之子」與他的人類友伴協力停止世界末日。（《好預兆》劇照）

「女巫」後裔和「女巫」獵人的後裔中止了天啟四騎士所嘗試發動的核戰。（《好預兆》截圖）

雖然人類有各種依靠、迷信或是宗教，但關鍵的還是人類自身，亦只有我們才能對自己的世界負責任。近年來不少令人擔憂的事情，例如多國發展核武和國際關係日漸緊張，令顯示世界受核武威脅的末日之鐘（Doomsday Clock）距離愈來愈接近午夜零時（代表核戰爆發）。既然人類皆是故事的作者和角色，那麼若想世界變得更好，我們並不能坐以待斃，而應行動作出改變。

原作作家之一、編劇尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）亦表示末日之鐘愈來愈接近午夜零時的危機，是適當時機製作這部電視劇，以世界末日警醒世人。（2018紐約動漫展訪問截圖）

說回開首，如果明天是世界末日，你會怎麼辦？你會在家中享受冷氣，度過最後一天，或是跟故事中的角色般，竭盡全力阻止它發生，挽救現在所擁有的一切？

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【好預兆】世界末日最終還是要人類拯救自己」​】

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